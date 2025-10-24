Connect with us

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

HONOR, azienda globale leader nell’ecosistema dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, ha annunciato una partnership strategica con BYD. L’accordo segna un passo decisivo verso una nuova era della mobilità intelligente, unendo la soluzione di connettività veicolare di HONOR con il sistema DiLink di nuova generazione di BYD. L’obiettivo comune è offrire esperienze di guida avanzate, connesse e realmente incentrate sull’uomo.

La firma dell’accordo è avvenuta durante una cerimonia ufficiale alla presenza di James Li, CEO di HONOR, e Wang Chuanfu, Presidente e CEO del Gruppo BYD. A rappresentare le due aziende nella firma sono stati Fang Fei, Presidente della divisione Prodotti di HONOR, e Yang Dongsheng, Vicepresidente senior di BYD e Presidente dell’Istituto di Ricerca per le Nuove Tecnologie Automotive. Questo momento sancisce l’avvio di una collaborazione più profonda nel campo della mobilità intelligente, confermando la volontà di entrambe le aziende di guidare l’evoluzione tecnologica del settore.

La partnership HONOR-BYD si svilupperà su tre direttrici strategiche fondamentali. In primo luogo, l’innovazione tecnologica: le due aziende collaboreranno nello sviluppo di nuove soluzioni basate su intelligenza artificiale, come agenti intelligenti integrati e chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione, oltre all’integrazione dell’ecosistema multi-dispositivo. In secondo luogo, l’espansione dell’ecosistema distributivo, con un modello di collaborazione che combini le capacità di connettività veicolare di HONOR con l’ecosistema intelligente BYD, per massimizzare l’interoperabilità tra piattaforme e offrire agli utenti un’esperienza sempre più fluida. Infine, la comunicazione congiunta: entrambe le aziende porteranno avanti iniziative di marketing condivise, lanci di prodotto coordinati e attività di engagement per promuovere i risultati della partnership.

La collaborazione tra HONOR e BYD non nasce oggi. Già nel 2023, le due aziende avevano introdotto le prime chiavi digitali NFC per smartphone, che permettevano ai proprietari di veicoli BYD di bloccare e sbloccare la propria auto con un telefono HONOR. Nel 2024, la partnership si è ampliata integrando la ricarica rapida a bordo, mentre nel 2025 ha raggiunto una nuova tappa con il lancio di HONOR Car Connect all’interno dei veicoli DENZA, con l’intenzione di estendere la tecnologia anche ad altri brand del gruppo BYD.

In HONOR crediamo che il vero valore della tecnologia risieda nella sua capacità di amplificare il potenziale umano,” ha dichiarato James Li, CEO di HONOR. “La collaborazione con BYD rappresenta una partnership strategica per l’era dell’intelligenza artificiale, con la mobilità intelligente come asse portante. Insieme, uniremo le nostre competenze per co-creare un ecosistema di esperienze connesse, fluide e intelligenti, che arricchiscono ogni viaggio e inaugurano una nuova era di vita smart.”

Questa alleanza strategica rappresenta una integrazione profonda di tecnologie e risorse, e un passo determinante verso l’innovazione nella mobilità connessa e sicura. Guardando al futuro, HONOR e BYD continueranno a essere guidate da un approccio centrato sull’utente e basato sull’intelligenza artificiale, accelerando lo sviluppo di soluzioni per la connettività smartphone-veicolo, le chiavi digitali intelligenti e la sicurezza nei sistemi di mobilità avanzata.

Le innovazioni nate da questa partnership saranno protagoniste anche della HONOR Global Developers Conference e dell’AI Device Ecosystem Conference 2025, in programma il 23 ottobre. Durante l’evento, HONOR presenterà inoltre HONOR AI Connect, la nuova piattaforma pensata per costruire un ecosistema aperto, intelligente e incentrato sulle persone, consolidando il proprio ruolo di pioniere nella convergenza tra intelligenza artificiale, connettività e mobilità del futuro.

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull' AI

