HONOR Pad V9: ecco il nuovo tablet di HONOR

HONOR, brand tecnologico globale, ha annunciato il lancio del nuovo HONOR Pad V9, un tablet innovativo progettato per offrire un’esperienza senza precedenti grazie a un display avanzato da 144 Hz, funzionalità AI per la produttività e un design ultrasottile. Dotato di una potente batteria da 10.100 mAh, il nuovo dispositivo si pone come una soluzione ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra lavoro e svago.

HONOR Pad V9 unisce raffinatezza e resistenza in un design sottile e leggero. Il design a doppio anello che incornicia la fotocamera posteriore e l’innovativo processo di nano-topografia NIL sulla cover garantiscono una superficie sempre pulita e resistente a sporco, impronte e macchie.

Grazie alla certificazione SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength, il tablet assicura una straordinaria resistenza con una flessione fino a 100 N/mm. Disponibile nelle colorazioni bianco e grigio, si distingue per uno spessore di appena 6,1 mm e un peso di 475g.

Il nuovo HONOR Pad V9 offre un display LCD da 11,5 pollici con una risoluzione 2,8K, un refresh rate di 144Hz e un rapporto schermo-corpo dell’88%. Il supporto per 1,07 miliardi di colori e la gamma cromatica DCI-P3 assicurano colori vividi e dettagli straordinari.

Per garantire il massimo comfort visivo, il tablet integra tecnologie avanzate per la protezione degli occhi, tra cui la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che riduce del 6,3% l’emissione di luce blu, la Dynamic Dimming, che simula la luce naturale per ridurre l’affaticamento oculare del 18%, e il Circadian Night Display, che aumenta del 20% i livelli di melatonina, favorendo un riposo migliore. Il HONOR AI Defocus Comfort Display, basato sull’intelligenza artificiale, riduce ulteriormente l’affaticamento visivo simulando l’effetto delle lenti per il controllo della miopia.

HONOR Pad V9 integra strumenti AI Efficiency Productivity per un’esperienza lavorativa fluida e ottimizzata. Basato su MagicOS 9.0 (Android 15), offre funzionalità intelligenti che semplificano il multitasking e migliorano l’efficienza.

Tra le funzioni chiave troviamo HONOR Notes, che consente di organizzare le note in maniera strutturata, utilizzare il riconoscimento delle formule, migliorare la scrittura a mano e convertire la voce in testo. Grazie a queste caratteristiche, HONOR Pad V9 si conferma un alleato ideale per studenti, professionisti e creativi.

Nonostante il suo profilo sottile, HONOR Pad V9 vanta una batteria da 10.100 mAh, garantendo un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricariche frequenti. Con una singola carica, il tablet assicura fino a 13,5 ore di streaming video online, 7,2 ore di gaming, 16,7 ore di navigazione sui social media e 40 ore di riproduzione musicale. Il caricabatterie da 35W permette una ricarica rapida, ideale per chi ha bisogno di un dispositivo sempre pronto all’uso.

HONOR Pad V9 è disponibile nei colori bianco e grigio con un prezzo di partenza di 499,90 euro. Inoltre, fino al 31 marzo, acquistando il tablet si potrà ricevere in omaggio la custodia e la Magic Pencil, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa per chi desidera un dispositivo completo per la produttività e l’intrattenimento.

Con HONOR Pad V9, il brand tecnologico globale offre un tablet che ridefinisce gli standard del settore, combinando prestazioni elevate, design innovativo e un’eccezionale esperienza visiva.