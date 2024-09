Huawei annuncia tutte le novità in campo wearable e tablet

Huawei ha recentemente annunciato una serie di nuovi prodotti in occasione dell’Innovative Product Launch di Barcellona. Tra i protagonisti di questa presentazione troviamo la serie HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH D2 e HUAWEI WATCH Ultimate Green, insieme ai tablet HUAWEI MatePad Pro da 12,2″ e HUAWEI MatePad 12 X, progettati per migliorare la produttività e stimolare la creatività degli utenti.

HUAWEI WATCH GT 5: lo smartwatch all’avanguardia

La serie HUAWEI WATCH GT 5 introduce il nuovo sistema HUAWEI TruSense, un’innovativa tecnologia di monitoraggio della salute e del fitness che offre risultati rapidi, precisi e dettagliati. Disponibile nelle edizioni Pro e Standard, il design elegante della serie HUAWEI WATCH GT 5 si basa sul concetto “Fashion Edge”, offrendo prestazioni di alto livello in un corpo elegante. Con caratteristiche sportive di livello Pro e avanzate funzionalità per il golf e le immersioni, questo smartwatch promette un’esperienza completa per gli amanti dell’attività fisica.

HUAWEI WATCH D2: innovazione nella salute

Con il primo dispositivo al mondo per il Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa, HUAWEI WATCH D2 rappresenta un passo significativo nel campo della tecnologia wearable. Certificato da NMPA e MDR, questo smartwatch offre una misurazione precisa della pressione arteriosa 24 ore su 24 e una panoramica dettagliata della salute dell’utente.

“Il nostro obiettivo è portare prodotti innovativi che offrano ai consumatori un’unica combinazione di moda e creatività,” ha affermato Alex Huang, Chief Marketing Officer di Huawei Consumer BG.

HUAWEI MatePad Pro da 12,2″ e HUAWEI MatePad 12 X: tablet pensati per la produttività e la creatività

I tablet HUAWEI MatePad Pro da 12,2″ e HUAWEI MatePad 12 X offrono un’esperienza visiva premium grazie al rivoluzionario Tandem OLED PaperMatte Display e alla finitura Shimmery Pearlescent Sheen. Con funzionalità progettate sia per la produttività che per l’uso creativo, questi dispositivi sono ideali per la lettura, il lavoro artistico e molto altro.

Innovazione, moda e creatività sono al centro della filosofia di Huawei, che si impegna a creare prodotti che migliorino la vita quotidiana dei consumatori. Con campagne come “Light Up Your Rings” e “Creative By Nature”, il marchio continua a ispirare attraverso una combinazione unica di tecnologia avanzata e design alla moda.