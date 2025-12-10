Huawei celebra il Natale con tecnologia, stile e offerte imperdibili

Huawei accende la magia delle feste con una campagna natalizia pensata per unire stile, benessere e performance. Dal 5 al 25 dicembre, il brand propone una selezione di prodotti in promozione con un extra sconto del 10% grazie al codice AMKTNATALE10, offrendo idee regalo per ogni passione: dalla produttività all’audio, fino al fitness smart.

Protagonista assoluto della stagione è il HUAWEI WATCH GT 6 Christmas Edition, disponibile in due versioni (46mm e 41mm). L’edizione speciale si distingue per un design elegante e per prestazioni di alto livello, pensate per chi desidera un alleato di benessere e sport. Le promozioni includono omaggi come auricolari FreeBuds SE 2, cinturini colorati e una bilancia smart, a partire da 349 euro, ridotti a 314 euro con il coupon.

L’offerta smartwatch si estende ai modelli WATCH FIT 4 e WATCH FIT 4 PRO, che coniugano leggerezza e intelligenza artificiale per un coaching personalizzato. Appena 27 grammi di peso e oltre cento modalità di allenamento li rendono compagni ideali per ogni attività. I prezzi promozionali partono da 119 euro (107 euro con sconto) per il FIT 4 e 199 euro (179 euro con sconto) per il FIT 4 PRO, che include anche auricolari in omaggio.

Per chi desidera avvicinarsi al mondo del monitoraggio sportivo, Huawei propone WATCH GT 4 e WATCH GT 5, soluzioni versatili e accessibili dal prezzo competitivo. Il GT 5 parte da 169 euro (152 euro con sconto) e include un cinturino extra, mentre il GT 4 scende fino a 98 euro usufruendo del coupon.

Il Natale Huawei non riguarda solo il mondo wearable. L’azienda amplia la sua offerta con tablet pensati per la produttività e la creatività. Il MatePad 11.5 S si distingue grazie al display PaperMatte, che elimina i riflessi e restituisce la sensazione della carta, ideale per scrivere o disegnare. In promozione a 249 euro, il prezzo scende a 224 euro con il codice sconto. A completare la gamma, il MatePad 11.5 in colorazione grigia combina 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, con una tastiera inclusa che lo trasforma in un notebook ultraleggero. È proposto a 369 euro, ridotti a 332 euro, con la possibilità di aggiungere la penna per soli 19 euro.

Anche l’audio è protagonista con una gamma pensata per ogni tipo di esperienza sonora. In cima spiccano i FreeBuds Pro 4, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e qualità audio ad alta risoluzione, proposti a 129 euro, ridotti a 116 euro. Per chi predilige la libertà del suono open-ear, i FreeClip offrono comfort e sicurezza durante lo sport e la vita quotidiana, mantenendo il contatto con l’ambiente esterno. Infine, i FreeBuds 7i regalano un’esperienza immersiva e concentrata grazie alla tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0 e all’audio spaziale a 360 gradi, disponibili a 79 euro, ridotti a 71 euro con il coupon.

Acquistando tramite Huawei Store, si può approfittare di vantaggi esclusivi come spedizione rapida e gratuita, pagamenti sicuri anche con Satispay o rateizzabili con Klarna, assistenza post-vendita dedicata e diritto di recesso gratuito entro 14 giorni.