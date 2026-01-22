Connect with us

HUAWEI FreeClip 2: comfort e stile per una nuova esperienza di ascolto open-ear

Huawei presenta le sue nuove cuffie true wireless, le HUAWEI FreeClip 2, pensate per unire il massimo del comfort all’eccellenza tecnologica. Il nuovo modello si distingue per il design C-bridge rinnovato e per la tecnologia di ascolto open-ear adattivo, portando il concetto di auricolare leggero e confortevole a un livello superiore.

Con un peso di soli 5,1 grammi per auricolare, le FreeClip 2 promettono di garantire un indosso naturale e stabile per l’intera giornata. Il corpo degli auricolari è realizzato in silicone liquido delicato sulla pelle e una lega a memoria di forma, materiali studiati per offrire morbidezza e resistenza. L’ergonomia è stata perfezionata partendo da oltre 10.000 modelli di orecchie differenti, per una vestibilità universale e sicura.

La struttura C-bridge integra tre elementi principali: Comfort Bean, Acoustic Ball e C-bridge, che insieme creano una forma bilanciata e piacevole da indossare. Il Comfort Bean, più compatto rispetto alla generazione precedente, migliora l’aderenza, mentre l’Acoustic Ball è stato potenziato per ampliare la resa del suono mantenendo dimensioni ridotte.

Dal punto di vista estetico, Huawei trasforma la tecnologia in un accessorio di moda. Le FreeClip 2 sono disponibili in quattro colorazioni – blu, bianco, oro rosa e nero – ognuna con dettagli distintivi. In particolare, le versioni blu e bianca presentano una superficie dal delicato effetto denim che trasmette un senso di leggerezza e libertà.

Sul piano tecnico, gli auricolari sono equipaggiati con un processore NPU con intelligenza artificiale capace di garantire una potenza di calcolo dieci volte superiore alla generazione precedente. L’AI interviene in tempo reale per adattare il volume in base all’ambiente e migliorare la qualità vocale durante le chiamate. L’ascolto risulta così sempre ottimizzato, sia in ambienti silenziosi sia in situazioni rumorose.

Le FreeClip 2 adottano inoltre un driver a doppia membrana per restituire bassi più profondi e un suono più nitido, con un incremento del 100% in volume e potenza rispetto al modello precedente. Completano il comparto tecnologico un sistema di cancellazione del rumore a tre microfoni e algoritmi DNN multi-canale, che migliorano significativamente la qualità delle conversazioni.

Un’altra caratteristica distintiva è la possibilità di indossare gli auricolari indifferentemente su entrambe le orecchie, grazie al sistema audio autoadattivo sinistra-destra. Le FreeClip 2 vantano inoltre la certificazione IP57, che ne garantisce la resistenza a polvere, schizzi e sudore, rendendole perfette per l’uso quotidiano e durante le attività all’aperto.

Sul fronte dell’autonomia, Huawei promette fino a 38 ore di riproduzione con la custodia di ricarica e 9 ore con una sola carica completa. Numeri ideali per accompagnare viaggi, giornate di lavoro o momenti di svago senza interruzioni.

Le HUAWEI FreeClip 2 sono disponibili dal 22 gennaio 2026 su Huawei Store e nei principali punti vendita di elettronica, al prezzo di 199 euro. In occasione del lancio è attivo un coupon promozionale di 20 euro e un set di accessori firmati dal brand di design It’s Lava in omaggio, fino a esaurimento scorte.

Huawei conferma anche il servizio HUAWEI Loss Care, che consente di acquistare entro 12 mesi un singolo auricolare smarrito o danneggiato al 50% del prezzo ufficiale.

Con le FreeClip 2, “una nuova era di eleganza e comfort indossabile inizia”: un perfetto incontro tra design, intelligenza artificiale e libertà di ascolto.

