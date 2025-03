Huawei lancia HUAWEI FreeArc: gli auricolari open-ear dal design innovativo

Huawei presenta HUAWEI FreeArc, i primi auricolari open-ear con design ad archetto, pensati per offrire un’esperienza audio di alta qualità unita a comfort e sicurezza. Grazie all’iconico C-bridge, questi auricolari garantiscono bassi potenti e una vestibilità ergonomica, perfetta per ogni situazione.

Disponibili da oggi su Huawei Store, gli HUAWEI FreeArc sono i primi auricolari Huawei con certificazione IP57, che li rende resistenti all’acqua e ideali per sport e attività all’aperto, anche in condizioni climatiche avverse.

Progettati per chi non vuole rinunciare alla qualità del suono mantenendo la consapevolezza dell’ambiente circostante, gli HUAWEI FreeArc offrono un’esperienza audio immersiva senza isolare completamente l’utente. Il design innovativo è frutto di una ricerca approfondita: il team di sviluppo ha analizzato oltre 10.000 curve del padiglione auricolare e si è basato su un database 3D delle orecchie, per garantire una vestibilità naturale e confortevole per tutto il giorno.

Tre elementi chiave caratterizzano gli HUAWEI FreeArc:

Comfort Droplet

Acoustic Bean

C-Bridge, un’archetto in lega di nichel-titanio con memory foam da 0,7 mm, capace di adattarsi perfettamente all’orecchio.

Inoltre, l’81,5% della superficie degli auricolari è rivestito in silicone liquido ultra-morbido, certificato SGS Smart Green Medal, che garantisce comfort prolungato e sicurezza.

Gli HUAWEI FreeArc sono progettati per accompagnare ogni allenamento con suono dinamico e coinvolgente. Grazie all’unità driver ad alta sensibilità da 17 x 12 mm, alla struttura acustica simmetrica e a un avanzato algoritmo dei bassi dinamici, questi auricolari offrono bassi profondi e alti cristallini, indipendentemente dal volume.

Il design ergonomico garantisce una perfetta stabilità anche durante gli allenamenti più intensi: il supporto triangolare a 140° assicura un fissaggio saldo, permettendo di muoversi liberamente senza preoccuparsi di eventuali cadute. Perfetti sia per una sessione di ginnastica intensa che per una pedalata energica, gli HUAWEI FreeArc accompagnano ogni movimento con precisione e potenza sonora.

La tecnologia avanzata degli HUAWEI FreeArc assicura chiamate di alta qualità, anche in ambienti rumorosi. Grazie alla connessione robusta e stabile, questi auricolari garantiscono un raggio d’azione fino a 400 metri all’aperto e 100 m² in ambienti chiusi, consentendo una libertà di movimento senza precedenti.

La doppia configurazione di microfoni ottimizza la ricezione della voce, mentre la tripla cancellazione del rumore elimina i suoni ambientali, offrendo un’esperienza di chiamata limpida e senza disturbi. Inoltre, il design avanzato riduce efficacemente il rumore del vento, assicurando conversazioni nitide ovunque.

Gli HUAWEI FreeArc sono disponibili su Huawei Store e rappresentano una soluzione innovativa per chi cerca auricolari confortevoli, resistenti e tecnologicamente avanzati. Ideali per ogni contesto, dallo sport alle chiamate professionali, offrono un mix perfetto di qualità audio, stabilità e design ergonomico.