HUAWEI WATCH D2: tecnologia e design per il benessere quotidiano

Huawei ha rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il lancio del nuovo HUAWEI WATCH D2, un dispositivo avanzato in grado di monitorare la pressione sanguigna 24 ore su 24 grazie al rivoluzionario HUAWEI TruSense System. Questo sistema di misurazione innovativo, frutto di anni di ricerca e sviluppo, offre risultati rapidi e precisi, mantenendo però una chiara distinzione: i dati raccolti sono pensati esclusivamente per un uso personale e non per finalità mediche come diagnosi o trattamenti.

La vita moderna porta con sé numerosi fattori di stress, che possono influire sulla pressione sanguigna. Il HUAWEI WATCH D2 risponde a questa esigenza offrendo un monitoraggio dinamico, capace di registrare le fluttuazioni durante l’arco della giornata. Il dispositivo utilizza un cuscinetto fisico per gonfiarsi e misurare la pressione sanguigna a intervalli regolari, sia di giorno che di notte, integrandosi perfettamente nella routine quotidiana degli utenti.

Il sistema di monitoraggio avanzato del HUAWEI WATCH D2 consente misurazioni accurate in diverse posizioni, come seduta, eretta o semi-sdraiata, e offre un controllo automatico durante il sonno. Per ottenere una visione completa della pressione sanguigna, il dispositivo suggerisce di eseguire misurazioni ogni 15-30 minuti, con un minimo di 20 misurazioni diurne e 7 notturne, garantendo almeno il 70% di successo delle rilevazioni.

Il cuore tecnologico del HUAWEI WATCH D2 è il HUAWEI TruSense System, che include un sensore di pressione ad alta precisione, una mini-pompa e un cuscinetto gonfiabile. Questo sistema consente misurazioni avanzate di parametri vitali come la fibrillazione atriale (tramite ECG a singola derivazione), il livello di SpO2, la frequenza cardiaca, lo stress e la temperatura della pelle. Inoltre, con un semplice tocco, gli utenti possono accedere alla Panoramica della Salute, un report completo su nove indicatori chiave del proprio benessere.

Pensato per un utilizzo quotidiano, il HUAWEI WATCH D2 è compatto e leggero, con un ampio schermo da 1,82 pollici e un’interfaccia utente moderna e colorata. Nonostante le sue avanzate funzionalità, il dispositivo mantiene un design sottile, con un cuscinetto gonfiabile largo appena 26,5 mm. Disponibile in due varianti di colore, Nero e Oro, è abbinabile a cinturini in fluoroelastomero resistente al sudore o in pelle crema per uno stile più raffinato.

Oltre al monitoraggio della pressione sanguigna, il HUAWEI WATCH D2 offre oltre 80 modalità di esercizio, tracciando attività quotidiane legate a esercizio fisico, dieta, sonno e gestione dello stress. Questo rende il dispositivo un compagno ideale per chi cerca di migliorare le proprie abitudini e adottare uno stile di vita sano.

Compatibile con dispositivi iOS e Android, il HUAWEI WATCH D2 garantisce un’esperienza d’uso senza interruzioni, offrendo agli utenti accesso immediato a tutte le sue funzionalità sanitarie.

Con il HUAWEI WATCH D2, Huawei si pone ancora una volta all’avanguardia nella tecnologia indossabile, combinando innovazione, design e praticità per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla propria salute.