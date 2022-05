Husqvarna: ecco la nuova generazione di modelli motocross

Husqvarna ha completamente riprogettato per il 2023 i suoi modelli TC a 2 tempi ed FC a 4 tempi con l’obiettivo di continuare a offrire prestazioni di riferimento nel motocross e di migliorare l’esperienza in pista del pilota. Le cinque moto in gamma presentano una lunga serie di evoluzioni tecniche che includono per tutte nuovi motori, sospensioni, telai, forcelloni e sovrastrutture. Ogni modello a 2 tempi o 4 tempi ha ricevuto sviluppi dedicati, così da esprimere le sue massime prestazioni e ottenere risultati di prestigio anche nelle massime categorie agonistiche.

La TC 125 e la TC 250 rafforzano la propria posizione di leader tra i modelli 2T sul mercato. Offrono per la prima volta un inedito sistema di iniezione elettronica di carburante. Basato su uno speciale corpo farfallato con doppio iniettore, questo assicura una potenza e guidabilità ai vertici, una maggiore affidabilità e minori costi di esercizio. Entrambi i modelli si possono inoltre avviare con facilità alla semplice pressione di un tasto. Due miglioramenti che bastano da soli a sottolineare l’impegno di Husqvarna Motorcycles nel continuo sviluppo di questa motorizzazione sempre popolare tra gli appassionati. Nel mercato molto competitivo delle moto da cross a 2 tempi Husqvarna fissa il nuovo riferimento del settore.

Gamma 4 tempi. Le versioni 2023 della FC 250 ed FC 350 sono spinte da motori 4 tempi completamente nuovi, con diverse misure caratteristiche e progettati per essere più leggeri e rapidi. I nuovi motori giocano un ruolo centrale nel miglioramento della dinamica di guida di questi modelli, che – grazie alle tecnologie e agli ausili elettronici alla guida più moderni – restano all’avanguardia dello sviluppo delle moto da cross. Novità anche per la FC 450, che riceve un motore aggiornato e riposizionato nel telaio per migliorare la centralizzazione delle masse.

Tutti i modelli della nuova gamma motocross sono stati progettati per superare la concorrenza in virtù della componentistica di alta qualità che ne assicura prestazioni, affidabilità e totale possibilità di personalizzazione. Tutti i modelli FC e TC sono dotati di sospensioni WP, che offrono una stabilità e un comfort senza pari. La nuova forcella WP XACT da 48 mm assicura un comportamento più progressivo verso il fine corsa grazie a un tampone idraulico migliorato, mentre il monoammortizzatore WP XACT ha un nuovo pistone centrale che migliora il comfort, e nuovi registri utilizzabili senza attrezzi per regolazioni ancora più veloci. Completano il pacchetto il manubrio ProTaper, l’impianto frenante Brembo e pneumatici Dunlop, oltre al selettore al manubrio di serie su tutti i modelli per selezionare la mappa motore e sperimentare un’esperienza di guida personalizzata.

I modelli TC ed FC 2023 sono accompagnati dalla gamma di accessori e dalla collezione di abbigliamento tecnico. La selezione di prodotti di alta qualità pensati per migliorare prestazioni ed affidabilità delle nuove moto comprende ruote, piastre forcella, scarichi e numerose parti protettive. Per quanto riguarda il comfort, la sicurezza e lo stile, la collezione di abbigliamento tecnico garantisce a piloti di tutti i livelli di essere perfettamente equipaggiati per le loro uscite.

La gamma motocross 2023 è già disponibile presso tutti i concessionari Husqvarna Motorcycles.