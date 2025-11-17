Connect with us

Hyundai accelera tra sport e sostenibilità: da Verona a Milano con la “Run to Progress”

Hyundai continua la sua corsa verso l’innovazione e la mobilità sostenibile, proseguendo il suo percorso tra le più importanti gare podistiche italiane. Dopo il successo della Eurospin Verona Run Marathon 2025, dove migliaia di runner hanno animato le vie del centro storico scaligero, il marchio coreano si prepara ora a vivere da protagonista la Milano21 Half Marathon, in programma il prossimo 23 novembre.

Il brand, Official Automotive Partner del circuito, partecipa agli eventi italiani all’interno del progetto paneuropeo “Run to Progress”, un’iniziativa che promuove la mobilità sostenibile e l’innovazione attraverso il legame con il mondo dello sport. L’obiettivo è trasformare ogni tappa in un’esperienza che unisca benessere, energia e rispetto per l’ambiente, incarnando la visione globale di Hyundai, “Progress for Humanity”.

A Verona, il marchio ha reso indimenticabile il fine settimana dei runner con un’area esperienziale presso il PalaOlimpia AGSM Forum dedicata alla mobilità elettrica, offrendo test drive di modelli 100% green come INSTER, KONA EV e IONIQ 5. Lungo il percorso, l’installazione “One Last Push” ha motivato gli atleti con musica, messaggi personalizzati e il tifo del pubblico sotto l’arco Hyundai, simbolo di energia e condivisione.

Ora tocca a Milano, dove la corsa si prepara a invadere il cuore della città con due tracciati — da 10 e 21,1 km — che attraverseranno i luoghi più iconici del capoluogo lombardo. Dalla partenza in Viale Eginardo fino alla Darsena, passando per il Castello Sforzesco e il Duomo, i runner vivranno un percorso veloce e immersivo, perfetto per chi cerca il proprio personal best o desidera semplicemente assaporare lo spirito unico della città.

Nel cuore dell’evento, ai Magazzini Raccordati — sede dell’Expo Village — Hyundai allestirà uno spazio dinamico e interattivo. I visitatori potranno effettuare una scansione professionale dell’impronta del piede grazie a una pedana baropodometrica e ricevere un report personalizzato, utile per scegliere la scarpa più adatta alle proprie caratteristiche biomeccaniche. Sarà anche possibile registrare brevi video e lasciare messaggi motivazionali che verranno proiettati durante la gara, oltre a divertirsi in un’area photobooth con gadget esclusivi.

Tra le attivazioni più coinvolgenti si distingue ancora una volta “One Last Push” in Porta Vercellina: premendo il “Hyundai Boost” button, i runner riceveranno un’immediata carica sonora e visiva, con musica e messaggi dinamici dedicati alla community. Al velodromo Vigorelli, lo Specchio Kudos e il LED wall “You Left Your Mark” permetteranno di immortalare i selfie brandizzati e seguire i risultati in tempo reale.

L’area test drive offrirà la possibilità di scoprire da vicino l’esperienza della guida elettrica con IONIQ 5, KONA EV e INSTER Cross, mentre la supersportiva IONIQ 5 N sarà esposta nell’area Expo. Due INSTER Cross svolgeranno anche il ruolo di official time keeper, accompagnando il ritmo della gara.

L’atmosfera musicale della Milano21 sarà garantita dai Rockin’1000, Official Music Partner della manifestazione, che per la prima volta trasformeranno la città in un grande palcoscenico con 10 band e 250 musicisti distribuiti lungo il tracciato. Dai giardini della Triennale a Piazza San Babila, fino a Piazza XXIV Maggio, ogni chilometro sarà scandito dal ritmo e dall’energia della “Biggest Rock Band on Earth”.

Accanto a Hyundai sarà presente anche il dealer Autotorino, che allestirà in Piazza del Cannone uno spazio espositivo dove una IONIQ 9 fornirà energia alla band grazie alla tecnologia V2L (Vehicle to Load). Al Vigorelli, i visitatori troveranno inoltre un DJ set e la nuova INSTER in esposizione per continuare la festa post gara.

Con questo doppio appuntamento tra Verona e Milano, Hyundai conferma il proprio impegno verso una mobilità sempre più sostenibile e un’innovazione al servizio delle persone. L’unione tra sport, tecnologia e musica diventa così l’emblema di una visione condivisa di progresso: una corsa che non si ferma mai, proprio come il futuro che il marchio coreano vuole costruire.

