Castrol e Gruppo Chery uniscono le forze: lubrificanti premium su più veicoli in Europa

Castrol è stato scelto come partner raccomandato dal Gruppo Chery per una collaborazione strategica, destinata a rivoluzionare il settore dei lubrificanti automotive in Europa. L'accordo, dalla durata triennale, prevede che gli oli motore e i prodotti correlati Castrol vengano utilizzati per una gamma sempre più ampia di veicoli del Gruppo Chery venduti nel continente, tra cui spiccano i marchi Omoda e Jaecoo.



Questa partnership prevede l'uso di oli e lubrificanti Castrol sia in fase di rifornimento che nei servizi post-vendita forniti dalle concessionarie ufficiali di Chery, fatta eccezione per il mercato del Regno Unito. La collaborazione comprende inoltre lo sviluppo, in prospettiva, di prodotti a marchio congiunto che saranno distribuiti tramite la rete europea di concessionari del Gruppo, in continua espansione.



L'assortimento Castrol comprende lubrificanti e prodotti ausiliari in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di motorizzazione attualmente presenti nell'offerta di Chery: dai motori a combustione interna ai modelli ibridi ed elettrici. Questi prodotti contribuiscono a prolungare la vita utile delle vetture, migliorandone efficienza, affidabilità e protezione del motore.



Nell'ambito della nuova intesa, Castrol MAGNATEC 0W-20 C5 sarà raccomandato per molti dei modelli più recenti della gamma Chery. Questo lubrificante è stato sviluppato appositamente per la guida moderna, intensa e urbana: fino al 75% dell'usura del motore può infatti avvenire nelle prime fasi di impiego quotidiano. MAGNATEC aderisce alle parti critiche del motore come un magnete, creando una barriera che garantisce una protezione superiore del 50% rispetto agli standard di riferimento, proteggendo componenti essenziali come la catena di distribuzione, i pistoni e i cuscinetti.



Oltre al Castrol MAGNATEC, i concessionari del Gruppo Chery avranno accesso anche alla gamma Castrol ON di fluidi per veicoli elettrici e ibridi, ai fluidi per trasmissioni Castrol TRANSMAX, ai liquidi refrigeranti Castrol Radicool e ai fluidi freno Castrol React.



Castrol, parte del gruppo BP, da oltre 125 anni sviluppa lubrificanti e grassi che hanno accompagnato innovazioni tecnologiche nei settori più avanzati, dalla terra allo spazio. Con una storia di eccellenza e attenzione all'innovazione, serve clienti e consumatori in ambito automobilistico, industriale, energetico e marittimo in tutto il mondo.



Omoda e Jaecoo rappresentano invece il volto europeo del Gruppo Chery, leader cinese nelle esportazioni automotive, con una produzione superiore a 2,4 milioni di veicoli e una consolidata presenza in Italia e negli altri mercati del continente. Attraverso questa sinergia, l'offerta di mobilità si arricchisce di nuove tecnologie dal tradizionale all'ibrido fino all'elettrico, assicurando prestazioni e sicurezza ai clienti europei.