Hyundai CRATER Concept: un nuovo simbolo di libertà e avventura debutta a Los Angeles

Published

Hyundai ha presentato in anteprima mondiale al salone AutoMobility LA 2025 il nuovo CRATER Concept, un veicolo destinato a ridefinire il linguaggio del fuoristrada con un design che unisce potenza, tecnologia e spirito pionieristico. Realizzato presso l’Hyundai America Technical Center di Irvine, California, il concept rappresenta la più recente evoluzione dello stile XRT del marchio, caratterizzato da una maggiore robustezza e da un approccio mirato a soddisfare le aspettative degli appassionati di off-road.

“CRATER nasce da una domanda: che cos’è la libertà? Questa è la nostra risposta” ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai and Genesis Global Design. “È una visione alimentata dalla voglia di esplorare e dall’obiettivo di ispirare le persone a spingersi sempre un po’ più in là.”

Il design esterno è definito dal linguaggio “Art of Steel”, un tributo alla forza e alla flessibilità dell’acciaio trasformato in elemento estetico. Le superfici scolpite e i dettagli funzionali, come le robuste piastre di protezione e la roof platform modulare per accessori e luci ausiliarie, trasmettono un senso di potenza e determinazione. I cavi che connettono cofano e tetto non sono solo un dettaglio estetico, ma una protezione utile contro i rami durante le avventure nei percorsi più impervi. I cerchi da 18″ con pneumatici da 33″ completano la presenza imponente del veicolo, mentre la firma luminosa tridimensionale aggiunge profondità e precisione.

All’interno, il CRATER Concept offre un ambiente pensato per moderni esploratori che amano comfort e funzionalità. Lo stile “The Curve of Upholstery” combina superfici robuste con materiali morbidi e resistenti, creando un abitacolo elegante ma pronto per l’avventura. L’approccio digitale flessibile “Bring Your Own Device” consente al conducente di personalizzare l’esperienza tecnologica grazie a un head-up display a tutta larghezza e al supporto di sistemi intelligenti.

Ogni dettaglio è stato sviluppato per unire estetica e praticità: la struttura tubolare di sicurezza visibile integra maniglie funzionali, mentre i sedili con imbottitura tridimensionale e cinture a quattro punti assicurano stabilità su ogni percorso. Un display centrale a pixel, montato sul volante squadrato, consente di gestire in modo intuitivo le modalità di guida, tra cui Neve, Sabbia, Fango e XRT.

Tra le chicche di design si trovano elementi inediti e curiosi come il gancio di recupero che funge anche da apribottiglie o le telecamere laterali rimovibili che si trasformano in torce elettriche, ideali per immortalare paesaggi o momenti di viaggio.

Sul fronte delle capacità fuoristradistiche, il CRATER Concept integra soluzioni all’avanguardia come differenziali bloccabili, controllo della trazione ottimizzato e tecnologia per la frenata in discesa. Il controller multifunzione a ingranaggi e il selettore delle modalità terreno garantiscono un controllo preciso su qualsiasi superficie, mantenendo sempre un’esperienza di guida sicura e coinvolgente.

La vernice esterna Dune Gold Matte si ispira ai paesaggi costieri della California, intrecciando tonalità verde-oro opache con dettagli arancioni anodizzati che evocano i tramonti nel deserto e l’atmosfera delle notti attorno al fuoco. Anche gli interni seguono questa ispirazione: materiali come pelle e Alcantara nera, metallo spazzolato e motivi topografici raccontano visivamente l’anima esplorativa del veicolo, celebrando la connessione tra uomo e natura.

Il Hyundai CRATER Concept rimarrà esposto al Los Angeles Auto Show fino al 30 novembre 2025, accompagnato da altri modelli che rappresentano il futuro della mobilità del marchio: la nuova Palisade 2026, il crossover elettrico IONIQ 5 e la sportiva ad alte prestazioni IONIQ 6 N. Con CRATER Concept, Hyundai compie un passo deciso verso una visione di off-road che unisce innovazione, libertà e passione per l’avventura.

