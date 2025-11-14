Hyundai e Maxi Mobility lanciano a Reggio Emilia il primo hub corporate 100% elettrico

Reggio Emilia diventa un laboratorio di mobilità sostenibile grazie alla nuova iniziativa promossa da Hyundai e Maxi Mobility, che inaugura presso la stazione AV Mediopadana il primo servizio di corporate rent interamente elettrico dell’Emilia-Romagna. L’annuncio è stato presentato in occasione del Motor Valley Accelerator Expo 2025, confermando la crescente centralità della regione nel panorama della transizione ecologica e della smart mobility.

Il progetto “Maxi EV Rent” segna un nuovo passo nella trasformazione dei modelli di mobilità aziendale. Prevede una flotta composta esclusivamente da veicoli Hyundai 100% elettrici – INSTER, IONIQ 5 e KONA Electric – a disposizione di imprese, collaboratori e fornitori del territorio. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 a partire dal 1° dicembre 2025 e sarà gestito attraverso la piattaforma digitale Maxi App, che consentirà di prenotare e accedere ai veicoli in totale autonomia.

La formula proposta, completamente “all inclusive”, comprende noleggio senza anticipo, ricariche illimitate, assistenza dedicata e gestione digitale. Un modello pensato per semplificare l’adozione di vetture a zero emissioni da parte delle flotte aziendali, promuovendo una **mobilità intermodale, efficiente e a impatto zero. La stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia, che accoglie ogni anno oltre 1,6 milioni di passeggeri, diventa così un vero e proprio Mobility Hub elettrico, grazie anche alla collaborazione con Terminal One Parking, che fornirà infrastrutture di ricarica e oltre 1300 posti auto dedicati.

Una flotta 100% elettrica firmata Hyundai rappresenta il cuore dell’iniziativa. La nuova Hyundai INSTER, city car compatta e versatile, offre fino a 370 km di autonomia WLTP (518 km in ciclo urbano) e ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 30 minuti. La IONIQ 5, simbolo di design e tecnologia, raggiunge fino a 570 km di autonomia WLTP e consente una ricarica ultrarapida in 18 minuti grazie alla piattaforma a 800 Volt. Chiude la gamma la KONA Electric, SUV compatto con autonomia fino a 510 km medi WLTP e 680 km in ambito urbano, ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra comfort, agilità e sostenibilità.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la mobilità elettrica una realtà concreta e accessibile nel mondo business, riducendo gli ostacoli economici e infrastrutturali. Hyundai consolida così la propria presenza nel settore delle soluzioni di mobilità alternativa, mentre Maxi Mobility espande la propria offerta “fleet & charge-as-a-service”, già attiva nel comparto dei taxi elettrici.

“La collaborazione con Maxi segna un passaggio strategico per Hyundai in Italia, perché consolida il nostro ruolo di leader nella diffusione di nuove soluzioni alternative di mobilità come quella elettrica che si innesta perfettamente nel mondo dell’auto condivisa, in un territorio simbolo di innovazione come l’Emilia-Romagna”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia. “Con l’avvio del nuovo servizio di car sharing rafforziamo il nostro impegno a rendere la mobilità a zero emissioni concreta, accessibile e di impatto reale, a beneficio di persone, imprese e comunità locali.”

Sulla stessa linea Carlo Iacovini, COO di Maxi Mobility, sottolinea: “Con Maxi stiamo costruendo ecosistemi di mobilità capaci di rispondere ai reali bisogni delle aziende e dei professionisti, semplificando la transizione verso l’elettrico senza rinunciare alla praticità. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra partner lungimiranti possa trasformare un’infrastruttura di trasporto in un vero hub di innovazione, con soluzioni digitali, integrate e sostenibili che migliorano l’esperienza quotidiana di chi si muove per lavoro.”