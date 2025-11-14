Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai e Maxi Mobility lanciano a Reggio Emilia il primo hub corporate 100% elettrico

Published

Reggio Emilia diventa un laboratorio di mobilità sostenibile grazie alla nuova iniziativa promossa da Hyundai e Maxi Mobility, che inaugura presso la stazione AV Mediopadana il primo servizio di corporate rent interamente elettrico dell’Emilia-Romagna. L’annuncio è stato presentato in occasione del Motor Valley Accelerator Expo 2025, confermando la crescente centralità della regione nel panorama della transizione ecologica e della smart mobility.

Il progetto “Maxi EV Rent” segna un nuovo passo nella trasformazione dei modelli di mobilità aziendale. Prevede una flotta composta esclusivamente da veicoli Hyundai 100% elettrici – INSTER, IONIQ 5 e KONA Electric – a disposizione di imprese, collaboratori e fornitori del territorio. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 a partire dal 1° dicembre 2025 e sarà gestito attraverso la piattaforma digitale Maxi App, che consentirà di prenotare e accedere ai veicoli in totale autonomia.

La formula proposta, completamente “all inclusive”, comprende noleggio senza anticipo, ricariche illimitate, assistenza dedicata e gestione digitale. Un modello pensato per semplificare l’adozione di vetture a zero emissioni da parte delle flotte aziendali, promuovendo una **mobilità intermodale, efficiente e a impatto zero. La stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia, che accoglie ogni anno oltre 1,6 milioni di passeggeri, diventa così un vero e proprio Mobility Hub elettrico, grazie anche alla collaborazione con Terminal One Parking, che fornirà infrastrutture di ricarica e oltre 1300 posti auto dedicati.

Una flotta 100% elettrica firmata Hyundai rappresenta il cuore dell’iniziativa. La nuova Hyundai INSTER, city car compatta e versatile, offre fino a 370 km di autonomia WLTP (518 km in ciclo urbano) e ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 30 minuti. La IONIQ 5, simbolo di design e tecnologia, raggiunge fino a 570 km di autonomia WLTP e consente una ricarica ultrarapida in 18 minuti grazie alla piattaforma a 800 Volt. Chiude la gamma la KONA Electric, SUV compatto con autonomia fino a 510 km medi WLTP e 680 km in ambito urbano, ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra comfort, agilità e sostenibilità.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la mobilità elettrica una realtà concreta e accessibile nel mondo business, riducendo gli ostacoli economici e infrastrutturali. Hyundai consolida così la propria presenza nel settore delle soluzioni di mobilità alternativa, mentre Maxi Mobility espande la propria offerta “fleet & charge-as-a-service”, già attiva nel comparto dei taxi elettrici.

“La collaborazione con Maxi segna un passaggio strategico per Hyundai in Italia, perché consolida il nostro ruolo di leader nella diffusione di nuove soluzioni alternative di mobilità come quella elettrica che si innesta perfettamente nel mondo dell’auto condivisa, in un territorio simbolo di innovazione come l’Emilia-Romagna”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia. “Con l’avvio del nuovo servizio di car sharing rafforziamo il nostro impegno a rendere la mobilità a zero emissioni concreta, accessibile e di impatto reale, a beneficio di persone, imprese e comunità locali.”

Sulla stessa linea Carlo Iacovini, COO di Maxi Mobility, sottolinea: “Con Maxi stiamo costruendo ecosistemi di mobilità capaci di rispondere ai reali bisogni delle aziende e dei professionisti, semplificando la transizione verso l’elettrico senza rinunciare alla praticità. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra partner lungimiranti possa trasformare un’infrastruttura di trasporto in un vero hub di innovazione, con soluzioni digitali, integrate e sostenibili che migliorano l’esperienza quotidiana di chi si muove per lavoro.”

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Hyundai e Maxi Mobility lanciano a Reggio Emilia il primo hub corporate 100% elettrico

Motori

Kia Nuova Stonic: design rinnovato, tecnologia avanzata 

Spettacolo

ANASTASIO pubblica “Il Dolore delle Macchine”: un nuovo capitolo della sua opera rap

Spettacolo

PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO & TOPO GIGIO presentano oggi “TOPO TOP”

Giochi

Digimon Story Time Stranger si espande: in arrivo il DLC “Alternate Dimension”

Motori

BYD presenta la SEALION 7 INTER EDITION

Tecnologia

ASUS RT-BE58 Go: il router WiFi 7 tascabile per connettersi ovunque

Spettacolo

Domani esce solo in formato fisico “NON HO PAURA DI NIENTE”, il nuovo album di FABRIZIO MORO

Spettacolo

Shakira torna in versione Gazelle per il nuovo video musicale “Zoo” di Zootropolis 2

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross protagonista del fine settimana

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: al via la produzione del primo Full Hybrid del segmento A

Motori

OMODA & JAECOO stringe un’alleanza strategica in Europa con Ayvens

Giochi

RIDE 6: Milestone celebra la passione per le moto con un capitolo senza precedenti

Società

ACI-ISTAT: nel primo semestre 2025 meno vittime e feriti, ma cresce la mortalità sulle autostrade

Spettacolo

Il mondo celebra l’album dei PINK FLOYD “Wish You Were Here”

Motori

BYD rivoluziona l’ibrido plug-in con la tecnologia DM-i: efficienza, prestazioni e zero compromessi

Tecnologia

OPPO Find X9 Pro: la nuova frontiera dell’imaging mobile con teleobiettivo Hasselblad da 200MP

Giochi

Suoni, luci e tecnologia: gli accessori Celly che accendono le feste

Giochi

Nintendo Switch 2 in tour per Natale

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Kia Nuova Stonic: design rinnovato, tecnologia avanzata 

Kia presenta la Nuova Stonic, un rinnovato crossover compatto che combina stile moderno, avanzamenti tecnologici e vantaggi esclusivi per i clienti italiani. Il modello,...

10 ore ago

Motori

BYD presenta la SEALION 7 INTER EDITION

Il Gruppo BYD segna un nuovo capitolo nella storia delle collaborazioni tra brand automobilistici e realtà sportive. Con la presentazione della BYD SEALION 7...

1 giorno ago

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross protagonista del fine settimana

Il prossimo fine settimana del 15 e 16 novembre Citroën invita il pubblico italiano nelle concessionarie per scoprire e provare il Nuovo SUV C5...

1 giorno ago

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: al via la produzione del primo Full Hybrid del segmento A

Toyota ha dato ufficialmente inizio alla produzione della nuova Aygo X Hybrid nello stabilimento di Kolin, nella Repubblica Ceca, segnando un nuovo traguardo nel...

1 giorno ago