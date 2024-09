Hyundai e Škoda: una partnership per promuovere la mobilità a idrogeno

Hyundai Motor Company e Škoda Group hanno firmato un importante memorandum d’intesa per esplorare nuove opportunità nell’ambito della mobilità a idrogeno. La collaborazione punta a creare un ecosistema di soluzioni innovative, rafforzando l’impegno verso un futuro a zero emissioni. La firma del memorandum è avvenuta durante il Business Summit Corea-Repubblica Ceca a Praga, alla presenza di Ken Ramírez, Executive Vice President e Head of Global Commercial Vehicle and Hydrogen Business di Hyundai Motor Company, e Petr Novotný, CEO di Škoda Group.

L’accordo prevede lo studio e l’adozione di tecnologie a celle a combustibile a idrogeno, nonché soluzioni ad alta efficienza energetica destinate alla mobilità sostenibile. Il progetto non si limita alla mobilità, ma esplora anche la catena del valore dell’idrogeno in settori più ampi. Questo impegno congiunto segna un importante passo avanti nella creazione di un ecosistema a idrogeno globale.

Ken Ramírez ha sottolineato l’importanza strategica di questa partnership, dichiarando: “La nostra partnership con Škoda Group mira ad accelerare l’adozione dell’idrogeno, contribuendo al progresso di questa tecnologia e all’obiettivo delle zero emissioni nei mercati globali, compresa la Repubblica Ceca. Insieme a Škoda Group, ci impegniamo a essere leader nel settore dell’idrogeno, in rapida crescita, creando sinergie positive tra la nostra tecnologia a celle a combustibile e i prodotti e i progetti di mobilità di Škoda Group”.

Dal canto suo, Petr Novotný ha enfatizzato il ruolo centrale dell’idrogeno e delle soluzioni energetiche avanzate nella trasformazione del settore della mobilità, affermando: “Crediamo che l’idrogeno, insieme alle soluzioni ad alta efficienza energetica, giocherà un ruolo essenziale nella trasformazione della mobilità per un futuro più sostenibile. La nostra collaborazione con Hyundai Motor Company mira a consentirci di guardare oltre i confini nazionali e di esplorare mercati più ampi dove queste tecnologie possono avere un impatto maggiore”.

Entrambe le aziende concordano che l’idrogeno rappresenta una tecnologia chiave per una società sostenibile. Hyundai metterà a disposizione la sua avanzata tecnologia a celle a combustibile, contribuendo all’accelerazione della transizione verso una mobilità ecologica nei mercati internazionali, inclusa la Repubblica Ceca. In aggiunta, Hyundai e Škoda Group condurranno studi di fattibilità per esplorare applicazioni alternative del sistema a celle a combustibile, al di là del settore dei trasporti.

Questa collaborazione si inserisce nel contesto più ampio della transizione energetica globale, con Hyundai pronta a svolgere un ruolo di primo piano grazie alla sua esperienza nella mobilità e nelle applicazioni dell’idrogeno.