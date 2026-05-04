Stramilano 2026, Hyundai protagonista: entusiasmo e sostenibilità in città

Stramilano 2026 ha visto tra i suoi protagonisti Hyundai, che ha corso al fianco della città meneghina accompagnando runner e pubblico con passione e innovazione. In qualità di Official Automotive Partner, il brand ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente un weekend che ha trasformato Milano in un vero spazio condiviso di sport, energia e partecipazione.



La cinquantatreesima edizione della Stramilano si è confermata evento simbolo per la città, capace di unire atleti, famiglie e appassionati di tutte le età in una festa della corsa a cielo aperto. Dai Villaggi Expo fino ai traguardi delle diverse distanze, Hyundai ha rafforzato il senso di comunità con una presenza diffusa e attiva, sostenendo i runner lungo il percorso e valorizzando ogni momento della manifestazione.



Nella centrale Piazza Duomo, vero cuore della Stramilano, l'attenzione di pubblico e partecipanti è stata catturata dalla Nuova IONIQ 3, appena svelata alla Milano Design Week. Si tratta del primo modello compatto della gamma IONIQ, progettato e costruito in Europa per soddisfare la mobilità quotidiana della città: 496 km di autonomia media (WLTP), design distintivo e aerodinamica ai vertici del segmento sono le principali caratteristiche di un'auto pensata per rispondere alle esigenze di una platea vasta e moderna.



Le iniziative "Run to Progress", promosse da Hyundai nel Villaggio Expo Centro, hanno animato le giornate precedenti la gara e la stessa domenica di evento. I visitatori hanno potuto vivere attivamente la manifestazione, incontrandosi e partecipando a installazioni celebrative della fatica e dell'emozione condivisa della corsa. Le attivazioni hanno incarnato appieno i valori del marchio, da sempre impegnato nel promuovere uno stile di vita sostenibile e smart.



Con Stramilano 2026, Hyundai rinnova con entusiasmo il proprio impegno nel mondo del running e della mobilità sostenibile, confermando la volontà di essere al fianco delle persone in esperienze che uniscono sport, città e comunità.

