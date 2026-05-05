Voci di Resistenza: il nuovo libro di Antonella Napoli sulle donne nell'America anti-Trump

Presentato al Salone del Libro di Torino il libro di Antonella Napoli sulle storie delle donne e dei diritti nell'era Trump, tra testimonianze e resistenza.

Al Salone Internazionale del Libro di Torino viene presentato "VOCI DI RESISTENZA. Donne e diritti nell'era di Trump", il nuovo libro della giornalista e scrittrice Antonella Napoli, che mette al centro le storie di resistenza contro le rigide politiche migratorie dell'amministrazione statunitense.

L'opera, pubblicata da Edizioni All Around, raccoglie testimonianze di donne, attivisti, avvocati e vittime impegnati a difendere i diritti dei migranti negli Stati Uniti, raccontando un'America attraversata da profonde fratture civili e da una resistenza quotidiana carica di coraggio.

Reduce dal suo intervento in occasione del World press freedom day, dove ha raccontato la sua esperienza di reporter minacciata per i suoi reportage, Antonella Napoli incontrerà al Lingotto Angela Vitale di Amnesty International e Stefanella Campana di GiULiA Giornaliste. Sarà inoltre proiettato un video-messaggio di Fiorella Mannoia, da sempre sostenitrice delle cause femminili.

Il libro rende omaggio a chi ha sacrificato la vita nella difesa dei diritti dei migranti, come Renée Nicole Good e Alex Pretti, uccisi da agenti dell'ICE, la contestata agenzia federale americana per la sicurezza interna.

"VOCI DI RESISTENZA. Donne e diritti nell'era di Trump" tiene insieme la compressione dei diritti e la loro ostinata difesa attraverso una resistenza minuta, quotidiana, fatta di gesti, reti informali di solidarietà che si organizzano mentre tutto intorno si restringe e il discorso pubblico si irrigidisce, diventando sempre più divisivo.

L'autrice segue le storie di donne, migranti ed esuli che si confrontano ogni giorno con una realtà dove i diritti sono diventati terreno di scontro costante, ripercorrendo vicende che da paesi lontani come Sudan, Yemen, Somalia e Pakistan portano fino al Minnesota e a Minneapolis, simbolo dei conflitti che attraversano gli Stati Uniti di oggi.

Antonella Napoli, giornalista pluripremiata e riconosciuta esperta di Africa, ha collaborato con testate italiane ed estere e vissuto il giornalismo in prima linea nei principali scenari di crisi del mondo. È autrice di saggi sui diritti umani e vincitrice di numerosi premi internazionali. Ha dovuto affrontare minacce di morte per la sua attività d'inchiesta, vivendo tuttora sotto sorveglianza. Accanto alla professione giornalistica, si dedica alla sensibilizzazione nelle scuole, scrivendo e documentando storie dai luoghi più dimenticati e sostenendo cause umanitarie in Africa.

Il suo nuovo libro, presentato a Torino, è un viaggio tra chi si oppone alla compressione dei diritti in America e, soprattutto, un omaggio al coraggio delle donne che resistono, lottando ogni giorno per la dignità, la giustizia e la libertà.