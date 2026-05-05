Mazda CX-60 2026, tecnologia e comfort: il SUV giapponese punta su Kaizen ed ecologia

La Mazda CX-60 2026 arriva sul mercato come sintesi dell'evoluzione della filosofia giapponese, portando la propria esperienza ben oltre la semplice guida. Il nuovo SUV si distingue per continui affinamenti ispirati al principio del Kaizen, secondo cui l'eccellenza deriva da una somma costante di miglioramenti e non da rivoluzioni improvvise.



La qualità di guida è stata ulteriormente ottimizzata grazie a sospensioni e ammortizzatori rivisti, capaci di offrire un equilibrio superiore tra comfort, stabilità e piacere di guida. L'intervento sull'insonorizzazione, attraverso vetri anteriori isolanti, rende l'abitacolo più silenzioso, a tutto vantaggio della qualità delle conversazioni e del relax, anche ad alte velocità.



Un passo avanti importante è rappresentato dalla sicurezza. Sulla CX-60 debutta il sistema Driver Emergency Assist, che integra tecnologie di monitoraggio del conducente per riconoscere situazioni di emergenza medica e fermare il veicolo in sicurezza. Completa il pacchetto l'integrazione di Amazon Alexa per un uso intuitivo di navigazione e intrattenimento, oltre a un sistema di navigazione ibrido con aggiornamenti delle mappe gratuiti per sette anni.



L'attenzione al comfort si traduce anche in nuovi materiali e finiture premium negli interni, con inediti cerchi da 20" Metallic Silver e particolari versioni Homura dotate di sedili in pelle nappa color tan, volante bicolore e cruscotto effetto suede.



Uno dei punti forti della nuova CX-60 riguarda la sostenibilità. Le versioni diesel sono ora omologate per il carburante rinnovabile HVO 100, un biocarburante ottenuto da oli vegetali riciclati che consente una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 77% sull'intero ciclo wheel-to-wheel. Questa soluzione consente una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ lungo il ciclo di utilizzo del veicolo, contribuendo al percorso di decarbonizzazione senza modificare prestazioni, autonomia o piacere di guida. Un'evoluzione concreta che dimostra come sostenibilità ambientale e Joy of Driving possano avanzare in parallelo.



Il viaggio di presentazione della CX-60 si svolge in Abruzzo, territorio scelto come metafora del Kaizen, in cui il valore della rinascita e del miglioramento continuo prende forma nei borghi di Aielli e Santo Stefano di Sessanio. Aielli si distingue per il progetto "Borgo Universo", esempio di rigenerazione culturale con oltre trenta murales che raccontano una trasformazione rispettosa delle radici. Santo Stefano di Sessanio rappresenta il recupero del patrimonio dopo il sisma, con un modello di ospitalità autentica firmata Sextantio Albergo Diffuso.



La Mazda CX-60 2026 si conferma così un SUV capace di abbinare avanguardia tecnologica, attenzione per l'ambiente e una filosofia di costante miglioramento, restando fedele all'anima giapponese.