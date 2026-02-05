Connect with us

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Hyundai i20 rappresenta uno dei pilastri dell’offerta del marchio coreano da oltre quindici anni. Dal debutto della prima generazione nel 2008 a oggi, la compatta del segmento B ha conquistato circa 140 mila clienti in Italia, diventando uno dei modelli più importanti nella storia recente di Hyundai e contribuendo in modo decisivo alla crescita del Brand nel nostro Paese e in Europa.

Generazione dopo generazione, i20 ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. Design distintivo, tecnologia di livello superiore, affidabilità e piacere di guida sono rimasti i cardini di una proposta capace di adattarsi alle esigenze della mobilità moderna, urbana ed extraurbana, mantenendo sempre una forte personalità.

Fin dal lancio, pensato per sostituire la Getz e rafforzare la gamma europea, i20 si è distinta per abitabilità, solidità costruttiva e facilità d’uso. Nel tempo il modello ha innalzato la qualità percepita, migliorato sicurezza e connettività e si è affermato come uno dei riferimenti per completezza di offerta nel segmento B, diventando un elemento centrale della famiglia “i” di Hyundai.

Oggi Hyundai accompagna il successo del modello anche con una proposta commerciale concreta. Con permuta o rottamazione, Hyundai i20 è offerta a 18.850 euro, con finanziamento Hyundai Plus a tasso agevolato TAN 0,99% e TAEG 2,69%, che prevede rate da 85 euro al mese per 35 mesi a fronte di un anticipo di 6.140 euro.

Il design è da sempre uno dei pilastri dell’identità di Hyundai i20. Le proporzioni equilibrate, il passo allungato e il tetto ribassato disegnano una silhouette dinamica che unisce eleganza e sportività. Le superfici pulite e i volumi scolpiti non hanno solo una funzione estetica, ma contribuiscono anche all’efficienza aerodinamica e alla qualità di guida.

Nel tempo il linguaggio stilistico del modello si è evoluto mantenendo una forte riconoscibilità, valorizzata da una firma luminosa immediatamente identificabile e da soluzioni che comunicano modernità. Pur rimanendo fedele alle dimensioni compatte del segmento, l’abitacolo offre spazio sorprendente per passeggeri e bagagli, confermando l’attenzione di Hyundai per comfort e funzionalità quotidiana.

Uno dei segreti del successo di i20 è la capacità di offrire, già dagli allestimenti di accesso, dotazioni complete e avanzate. Hyundai i20 porta nel segmento B contenuti tecnologici spesso riservati a categorie superiori, trasformando la tecnologia in un elemento centrale dell’esperienza di guida.

Con l’attuale generazione introdotta nel percorso di rinnovamento della gamma city car, i20 consolida la propria posizione di riferimento. Il frontale ridisegnato, i nuovi gruppi ottici posteriori e i cerchi in lega dal carattere deciso rafforzano un look elegante e sportivo, mentre le proporzioni armoniche migliorano aerodinamica, maneggevolezza ed efficienza senza sacrificare l’abitabilità.

All’interno, l’abitacolo è moderno e intuitivo. Il doppio display da 10,25 pollici per strumentazione e infotainment, la connettività avanzata, gli aggiornamenti Over-the-Air e la piena integrazione con Apple CarPlay e Android Auto rendono i20 una delle compatte più tecnologiche sul mercato. La sicurezza è affidata alla suite Hyundai SmartSense, tra le più complete del segmento, che supporta il conducente e protegge occupanti e utenti della strada.

Accanto alla sua anima razionale, Hyundai i20 esprime anche un carattere autenticamente sportivo. Da anni protagonista nel FIA World Rally Championship, il modello è il simbolo dell’impegno di Hyundai Motorsport nelle competizioni più dure al mondo.

Con la i20 WRC prima e con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid oggi, il Brand ha conquistato risultati di primo piano, tra cui il Campionato Costruttori 2019 e 2020 e i titoli Piloti e Copiloti nel 2024. Un patrimonio tecnico che non resta confinato alle gare, ma che diventa un vero laboratorio di sviluppo per i modelli di serie.

Questa eredità ha trovato la sua massima espressione in Hyundai i20 N, la versione ad alte prestazioni che ha portato il DNA sportivo nel segmento B. Sviluppata a Namyang e affinata al Nürburgring, i20 N ha dimostrato la capacità di Hyundai di trasformare l’esperienza del motorsport in una hot hatch compatta, coinvolgente e credibile. Pur non essendo più in produzione, resta oggi un modello iconico per gli appassionati.

Il percorso di evoluzione prosegue con Hyundai i20 Model Year 2026, che rafforza ulteriormente i valori del modello. La gamma motori viene razionalizzata con l’arrivo del nuovo 1.0 T-GDI da 90 CV, che sostituisce le precedenti unità offrendo maggiore brillantezza.

La nuova i20 MY26 garantisce migliori prestazioni, con una velocità massima superiore e uno 0-100 km/h in 11,9 secondi, quasi due secondi in meno rispetto al modello uscente. Il nuovo motore è disponibile sia con cambio manuale sia con trasmissione automatica DCT a doppia frizione a 7 rapporti, coniugando comfort, efficienza e piacere di guida.

Con oltre quindici anni di storia, Hyundai i20 oggi è un modello maturo, tecnologico e trasversale, capace di soddisfare chi cerca una compatta elegante per la città, ma anche chi desidera comfort, sicurezza e prestazioni per i percorsi extraurbani.

