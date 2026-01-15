Hyundai IONIQ 9 inaugura una nuova era con gli specchi digitali

Connect with us

La tecnologia automobilistica continua a evolversi rapidamente e Hyundai conferma la propria leadership con la nuova IONIQ 9, SUV ammiraglia della gamma elettrica, che introduce una delle innovazioni più significative degli ultimi anni: i retrovisori digitali. Si tratta di una soluzione all’avanguardia che ridefinisce visibilità, sicurezza e comfort, integrandosi nel concetto di mobilità intelligente proposto dal marchio coreano.

Secondo il comunicato, “i retrovisori digitali rappresentano una delle evoluzioni più significative della tecnologia automotive contemporanea”. Già protagonisti su vetture di lusso e concept car di nuova generazione, fanno ora il loro debutto su un modello di produzione di grande diffusione, segnando un nuovo standard per tutto il settore.

IONIQ 9 è progettata per offrire al conducente un’esperienza di guida elevata, in cui la tecnologia diventa uno strumento al servizio delle persone. I nuovi specchi digitali, infatti, sostituiscono gli specchietti tradizionali con telecamere ad alta definizione che garantiscono un’immagine più ampia e chiara in ogni condizione, anche con pioggia, buio o ghiaccio. La qualità visiva resta costante indipendentemente dalla posizione del guidatore e dagli agenti atmosferici, migliorando il controllo e la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Questa innovazione non solo aumenta la sicurezza, ma riduce anche la resistenza aerodinamica, contribuendo a un coefficiente di drag (Cx) di appena 0,259. Le forme compatte dei moduli esterni diminuiscono i fruscii in marcia e migliorano il comfort acustico, mentre l’assenza di parti sporgenti elimina la necessità di ripiegamento automatico in spazi stretti.

Hyundai sottolinea come il sistema dei retrovisori digitali integri inoltre funzioni intelligenti di supporto alla sicurezza attiva. Durante i cambi di corsia, appaiono sul display linee di riferimento che indicano in tempo reale la distanza dai veicoli in avvicinamento, riducendo il rischio di manovre premature. In fase di parcheggio, linee guida dedicate assistono il conducente rendendo ogni movimento più preciso, mentre la luminosità si regola direttamente dal sistema di infotainment. Il riscaldamento automatico, invece, garantisce immagini nitide anche nei mesi più freddi.

L’utilizzo della tecnologia digitale si estende anche allo specchio retrovisore interno, che dispone di una modalità digitale attivabile con una semplice leva. Questa funzione mantiene una visione chiara della parte posteriore del veicolo anche quando il lunotto è ostruito da passeggeri o bagagli, grazie a una telecamera posteriore che trasmette immagini in tempo reale. Un vantaggio concreto nelle situazioni di guida più impegnative o nei lunghi viaggi a pieno carico.

L’innovazione dei Digital Mirrors si inserisce perfettamente nel più ampio ecosistema tecnologico di IONIQ 9, un SUV che racchiude tutte le migliori soluzioni di Hyundai: dal design “Aerosthetic” elegante e scolpito, all’abitacolo in stile lounge spazioso e raffinato, fino alla piattaforma a 800 Volt con ricarica ultra-rapida, al sistema di soppressione attiva del rumore e alle tecnologie di intelligenza artificiale con lo Hyundai AI Assistant. Elementi che trasformano ogni viaggio in un’esperienza di mobilità avanzata, sicura e intuitiva.

Con questa nuova ammiraglia, Hyundai conferma la propria visione di “innovazione concreta al servizio delle persone”, dove la tecnologia non è fine a sé stessa ma accompagna chi guida semplificando, proteggendo e migliorando la vita quotidiana a bordo.

Fondata nel 1967, la Hyundai Motor Company fa parte del gruppo Hyundai Motor Group e conta oltre 120.000 dipendenti in tutto il mondo. L’azienda vanta dieci stabilimenti produttivi globali e sette centri di ricerca e sviluppo. Secondo la classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, Hyundai occupa la 30ª posizione con un valore di 24,6 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

In Europa, il marchio dispone di due fabbriche – nella Repubblica Ceca e in Turchia – e di una rete di oltre 2.100 showroom, contribuendo a creare 155.000 posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto. In Italia, grazie a una rete di 142 concessionarie, Hyundai detiene oltre il 3,1% del mercato automobilistico, con una garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato su tutti i modelli venduti.

Con IONIQ 9 e la sua nuova generazione di retrovisori digitali, Hyundai ridefinisce ancora una volta il concetto di mobilità, dimostrando che la tecnologia può essere davvero al servizio dell’uomo, della sicurezza e del comfort quotidiano.

