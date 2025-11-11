Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Hyundai inaugura una nuova era creativa con la campagna dedicata alla nuova TUCSON Dark Line, il primo progetto del marchio realizzato in Italia con il supporto dell’intelligenza artificiale generativa. On air dal 9 novembre in TV e dal 10 novembre sui canali digitali e social, la comunicazione si distingue per innovazione, qualità visiva e coerenza estetica, incarnando al meglio la filosofia di Meaningful Innovation del brand.

Il claim della campagna, “Lascia il segno.”, riassume il concetto di distintività e memoria visiva: un invito a riconoscere ciò che rende unico un elemento, un’immagine, un’automobile. La TUCSON Dark Line, infatti, si presenta con un’identità visiva elegante e decisa, sottolineata da una palette “Dark” che enfatizza linee, superfici e proporzioni attraverso il contrasto.

La novità di questa iniziativa risiede nella produzione: per la prima volta, Hyundai ha impiegato strumenti di AI generativa non come effetto estetico, ma come vera e propria risorsa creativa. L’auto e l’attore sono stati ripresi in un ambiente neutro con oltre 500 fotografie e più di 30 minuti di video. A partire da questo materiale reale, l’intelligenza artificiale ha generato ambientazioni, luci e movimenti di camera accuratamente calibrati, mantenendo una coerenza visiva impeccabile e regalando al pubblico un’esperienza cinematografica di grande impatto.

Questa tecnologia ha permesso di ottenere una “Golden Hour continua”, una luce calda e omogenea che accompagna tutto il racconto visivo, normalmente difficile da replicare in produzioni tradizionali soggette a variabili metereologiche e temporali. L’uso dell’AI ha così ridotto tempi e costi di produzione, aumentando al contempo il controllo artistico e la precisione del risultato finale.

“In Hyundai crediamo nel valore dell’innovazione,” afferma Matteo Montibeller, Head of Marketing & Communication di Hyundai Italia. “Per noi, l’intelligenza artificiale è una forma di tecnologia avanzata che ci consente di affrontare nuove sfide o di ripensare a processi consolidati con soluzioni diverse. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di ciò che definiamo Meaningful Innovation: un’innovazione utile, al servizio delle persone, che migliora l’esperienza reale e che costituisce il cuore della nostra proposition, attraverso le soluzioni che offriamo su tutte le nostre auto.”

La campagna riflette perfettamente questa visione: l’innovazione viene utilizzata non per rimpiazzare la creatività umana, ma per amplificarla, rendendola più efficace, accessibile e funzionale. Come sottolinea Hyundai, la tecnologia ha valore solo se migliora l’esperienza concreta delle persone, portando benefici tangibili nella qualità del prodotto e nella comunicazione.

Parallelamente al lancio della campagna, Hyundai amplia l’offerta del suo modello di punta con la nuova TUCSON Dark Line. Questa versione, pensata appositamente per il pubblico italiano, esalta la personalità sofisticata e sportiva del SUV best-seller del marchio.

L’auto si distingue per dettagli estetici esclusivi: cerchi in lega Glossy Grey da 17”, griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai scuro, tetto a contrasto con barre longitudinali e specchietti laterali neri. A completare l’insieme, i vetri posteriori oscurati, i badge “Dark Line” e il gruppo ottico posteriore full LED con firma luminosa orizzontale. Gli interni completamente neri riprendono la stessa filosofia estetica, creando un ambiente raffinato e moderno con finiture dedicate.

La pianificazione media della campagna è stata pensata in ottica cross-channel, integrando TV, digital e social media per garantire la massima visibilità e continuità narrativa.