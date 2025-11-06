Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Hyundai Motor Group compie un nuovo e significativo passo avanti nella sua strategia di espansione e innovazione in Europa con l’apertura del nuovo Square Campus, parte integrante dello Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) di Rüsselsheim am Main, Germania. L’impianto, frutto di un investimento da 150 milioni di euro, è destinato a diventare un nodo strategico per lo sviluppo delle tecnologie del futuro e rappresenta il più grande investimento in ricerca e sviluppo del Gruppo sul territorio europeo dal 2003.

“L’investimento in Square Campus è una prova concreta del nostro impegno nella regione e sottolinea l’importanza dell’Europa nella nostra strategia di crescita a lungo termine. Le nuove incrementate capacità di HMETC garantiscono maggiore indipendenza e flessibilità ma, al contempo, pongono le basi per nuove ed entusiasmanti opportunità di collaborazione tra i nostri brand,” ha dichiarato Tyrone Johnson, Managing Director presso Hyundai Motor Europe Technical Center. “Square Campus sarà fondamentale anche per supportare la crescita continua della nostra quota di mercato in Europa, attraverso lo sviluppo di nuovi modelli e tecnologie specificamente progettati sulla base delle esigenze dei nostri clienti.”

La nuova struttura si estende su 25.000 metri quadrati e include una delle camere semianecoiche più grandi al mondo, progettata per test approfonditi su rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH) in condizioni completamente controllate, indipendentemente dal clima esterno. Le attrezzature integrate consentono di effettuare test completi su veicoli e componenti per ogni tipo di motorizzazione – elettrica, ibrida o a combustione interna – rendendo la struttura un riferimento per la sperimentazione ingegneristica nel settore automotive.

Il campus comprende anche un nuovo laboratorio di ricarica per veicoli elettrici, un simulatore di guida di ultima generazione e reparti dedicati allo sviluppo di sistemi elettronici avanzati come aggiornamenti over-the-air (OTA), soluzioni di sicurezza informatica e sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Grazie a queste dotazioni, HMETC potrà testare e validare qualsiasi tipo di veicolo in condizioni reali, permettendo un’evoluzione tecnologica coerente con le aspettative e le specificità del mercato europeo.

Il nuovo Square Campus riflette anche la visione sostenibile di Hyundai Motor Group. Il sito utilizza materiali riciclati, pannelli fotovoltaici e sistemi a pompa di calore, contribuendo concretamente all’obiettivo di zero emissioni globali entro il 2045. L’approccio green si accompagna a una crescita delle risorse umane: il team HMETC è aumentato del 20% solo dal 2024 e oggi conta oltre 500 collaboratori, confermando l’investimento del Gruppo nei talenti e nell’innovazione.

L’impegno per il rafforzamento della presenza europea si estende anche al Nürburgring, dove nel gennaio 2025 sono stati aggiunti circa 834 metri quadrati di nuove aree di prova e officine specializzate, per un investimento complessivo di 13 milioni di euro.

Hyundai Motor Group, attraverso i suoi brand Hyundai, Kia e Genesis, punta a definire nuovi standard per la mobilità sostenibile e connessa. Con questa nuova infrastruttura in Germania, il Gruppo consolida la propria posizione nell’innovazione tecnologica, riaffermando il ruolo dell’Europa come cuore pulsante della sua strategia di sviluppo globale.