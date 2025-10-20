Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Hyundai si prepara ad essere protagonista della Wizzair Venice Marathon 2025 in qualità di Official Automotive Partner. Dal 24 al 26 ottobre, la città dei 436 ponti accoglierà un evento che promette di essere un’esperienza di energia e innovazione per tutti i partecipanti, con un programma ricco di attività dedicate a runner e visitatori.

Le iniziative di Hyundai si inseriscono nel progetto “Run to Progress”, volto a promuovere sostenibilità e innovazione attraverso eventi podistici in tutta Europa. Durante la manifestazione, i modelli INSTER Cross e IONIQ 5 N saranno al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti e creare momenti di connessione e supporto reciproco.

L’INSTER Cross, city-SUV ultra-compatto, fungendo da time keeper della gara, promette ottime prestazioni e un’autonomia di 360 km (WLTP), combinando dimensioni ridotte a un sorprendente abitacolo modulare. Parallelamente, l’IONIQ 5 N rappresenta il lato emozionante della mobilità sostenibile, sottolineando che l’elettrico non è solo sinonimo di comfort, ma anche di divertimento alla guida.

Presso l’Expo Village al Parco San Giuliano Nord, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva grazie al test drive di KONA Electric e IONIQ 5. Inoltre, una pedana baropodometrica offrirà valutazioni dell’appoggio del piede per atleti, completate da dettagliati report personalizzati inviati via email. I partecipanti avranno anche l’opportunità di condividere le loro emozioni registrando un video di 30 secondi sul traguardo.

Hyundai coinvolgerà la comunità con attivazioni innovative, tra cui l’N Boost Button al 30° km, che trasformerà l’esperienza di corsa con musica motivazionale e messaggi personalizzati su un LED wall. All’arrivo, lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark” celebreranno i runner in tempo reale.

L’impegno di Hyundai alla Wizzair Venice Marathon 2025 riflette la sua filosofia di progresso e miglioramento continuo. “Il running è uno sport a basso impatto ambientale molto affine alla visione di Hyundai ‘Progress for Humanity'”, un’aspirazione a creare un futuro sostenibile attraverso tecnologie avanzate e mobilità a zero emissioni.