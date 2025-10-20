Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Published

Hyundai si prepara ad essere protagonista della Wizzair Venice Marathon 2025 in qualità di Official Automotive Partner. Dal 24 al 26 ottobre, la città dei 436 ponti accoglierà un evento che promette di essere un’esperienza di energia e innovazione per tutti i partecipanti, con un programma ricco di attività dedicate a runner e visitatori.

Le iniziative di Hyundai si inseriscono nel progetto “Run to Progress”, volto a promuovere sostenibilità e innovazione attraverso eventi podistici in tutta Europa. Durante la manifestazione, i modelli INSTER Cross e IONIQ 5 N saranno al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti e creare momenti di connessione e supporto reciproco.

L’INSTER Cross, city-SUV ultra-compatto, fungendo da time keeper della gara, promette ottime prestazioni e un’autonomia di 360 km (WLTP), combinando dimensioni ridotte a un sorprendente abitacolo modulare. Parallelamente, l’IONIQ 5 N rappresenta il lato emozionante della mobilità sostenibile, sottolineando che l’elettrico non è solo sinonimo di comfort, ma anche di divertimento alla guida.

Presso l’Expo Village al Parco San Giuliano Nord, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva grazie al test drive di KONA Electric e IONIQ 5. Inoltre, una pedana baropodometrica offrirà valutazioni dell’appoggio del piede per atleti, completate da dettagliati report personalizzati inviati via email. I partecipanti avranno anche l’opportunità di condividere le loro emozioni registrando un video di 30 secondi sul traguardo.

Hyundai coinvolgerà la comunità con attivazioni innovative, tra cui l’N Boost Button al 30° km, che trasformerà l’esperienza di corsa con musica motivazionale e messaggi personalizzati su un LED wall. All’arrivo, lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark” celebreranno i runner in tempo reale.

L’impegno di Hyundai alla Wizzair Venice Marathon 2025 riflette la sua filosofia di progresso e miglioramento continuo. “Il running è uno sport a basso impatto ambientale molto affine alla visione di Hyundai ‘Progress for Humanity'”, un’aspirazione a creare un futuro sostenibile attraverso tecnologie avanzate e mobilità a zero emissioni.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Spettacolo

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

Spettacolo

Nino D’Angelo annuncia il ritorno al PalaSele ad aprile: al via oggi la prevendita

Motori

Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

Motori

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma

Motori

Pagani Automobili torna ad Auto e Moto d’Epoca 2025 con quattro icone

Motori

Ferrari SC40: la nuova One-Off che omaggia la leggendaria F40

Spettacolo

DYSTINCT: è uscito il nuovo e atteso singolo “YAMA”

Motori

La milionesima CUPRA esce da Martorell

Motori

A Bologna la partnership con Broad Arrow per le “Pininfarina Classiche”

Società

Scontro Politico tra Meloni e Schlein e temi di sicurezza al Centro di “Quarta Repubblica”

Motori

Pirelli Cyber Tyre conquista il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Lancia celebra al Rallye Sanremo una stagione indimenticabile

Lancia festeggia un’annata straordinaria al celebre Rallye Sanremo, un evento che segna una pietra miliare nel ritorno del celebre marchio nel mondo dei rally....

4 giorni ago

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Polartec, marca del gruppo Milliken & Company nota per i suoi tessuti tecnici innovativi, ha unito le forze con il iconico brand italiano Australian...

5 giorni ago

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

La Tate Modern di Londra ospita la decima Hyundai Commission, un’opera monumentale dell’artista Sámi Máret Ánne Sara, intitolata Goavve-Geabbil. Questa installazione, la prima di...

6 giorni ago

Sport

Ed Sheeran e FC Barcelona: una collaborazione stellare per El Clásico

Il mondo del calcio e quello della musica si uniscono nuovamente in una collaborazione sorprendente grazie alla partnership tra Spotify e FC Barcelona. In...

6 giorni ago