Leapmotor B03X debutta in Europa: il nuovo urban crossover elettrico compatto

Leapmotor B03X arriva in Italia: urban crossover elettrico, tecnologia avanzata, sicurezza e prezzo d'attacco da 19.900 euro grazie a sconti e incentivi.

Leapmotor rafforza la sua presenza nel mercato europeo presentando la nuova B03X, un urban crossover 100% elettrico di segmento B progettato per la mobilità contemporanea. Il modello, presentato sulle strade andaluse durante il recente Media Drive internazionale, mira a combinare dimensioni compatte, grande versatilità e dotazioni tecnologiche di alto livello.

Durante i test a Marbella la B03X ha dato prova di agilità nelle città, comfort sulle strade extraurbane e praticità d'uso quotidiano. L'approccio smart, pratico e tech-driven rende questa vettura una proposta strategica per chi cerca un equilibrio tra funzionalità, spazio ed evoluzione tecnologica.

Il listino italiano parte da 24.900 euro per la versione Life con batteria da 39,8 kWh, mentre la gamma raggiunge i 29.400 euro per la Design con batteria da 53,0 kWh. In occasione del lancio, Leapmotor propone uno sconto dedicato di 2.000 euro cui si sommano ulteriori 2.000 euro in caso di permuta o rottamazione. Un bonus aggiuntivo di 1.000 euro per i primi clienti riduce il prezzo d'accesso a soli 19.900 euro. Disponibile anche la formula finanziaria che consente di guidare la B03X a partire da 129 euro al mese, con Easy Wall Box per la ricarica domestica inclusa.

Le dimensioni compatte (4.270 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza, 1.635 mm di altezza) garantiscono agilità urbana, senza sacrificare abitabilità e spazio. Il diametro di sterzata di soli 10 metri e il design pulito con dettagli distintivi come la firma luminosa a LED e le maniglie a scomparsa danno un tocco contemporaneo.

L'abitacolo, realizzato seguendo i principi human-centric, vanta 947 mm di spazio per le gambe in seconda fila e un vano bagagli da 510 litri, che arriva a 1.605 litri con sedili abbattuti. Presenti numerose soluzioni intelligenti, inclusi 33 vani portaoggetti e un innovativo vano sottobagagliaio impermeabile da 105 litri.

Dotata di doppio display (centrale da 14,6 pollici e quadro digitale da 8,8 pollici), la B03X sfrutta il sistema Leap OS 4.0 Plus e il processore Qualcomm Snapdragon 8155. Supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigazione online, aggiornamenti OTA e gestione remota tramite app, che permette anche preriscaldamento e localizzazione, oltre all'accesso con chiave digitale.

Sul fronte della propulsione, la B03X adotta trazione anteriore e batterie LFP in due tagli. La versione da 39,8 kWh offre fino a 292 km di autonomia WLTP, mentre quella da 53,0 kWh arriva a 382 km. I motori sviluppano 130 kW (176 CV) o 145 kW (197 CV) secondo la configurazione, con coppia massima immediata di 200 Nm, velocità massima di 160 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. La ricarica rapida permette di passare dal 30% all'80% in soli 16 minuti.

La sicurezza è al centro del progetto. Tutte le versioni offrono sistemi di assistenza di livello 2 con 14 sensori e telecamere che gestiscono 21 funzioni ADAS, tra cui Traffic Jam Assist e Driver Fatigue Monitoring.

La gamma, semplice e trasparente, si articola negli allestimenti Life e Design. A partire da Life la dotazione include aria condizionata automatica, sette airbag, barre al tetto, ADAS avanzati, sensore pioggia, display centrale, quadro strumenti digitale e audio a sei altoparlanti. La versione Design aggiunge sedili e volante riscaldati, sedile guida elettrico, sensori parcheggio anteriori, telecamera 360°, audio a dodici altoparlanti e illuminazione ambientale.

Leapmotor B03X si conferma un progetto globale, pensato per i principali mercati internazionali, con l'obiettivo di democratizzare la mobilità elettrica grazie a accessibilità, tecnologia e sicurezza. Un nuovo punto di riferimento per il segmento dei crossover compatti, pronto ad accompagnare le famiglie nella mobilità di domani.