Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid MY26: più potenza, tecnologia e stile 

Con il debutto del Model Year 2026, Hyundai rinnova il suo SUV di riferimento nel segmento D: la nuova SANTA FE Plug-in Hybrid arriva con un’evoluzione profonda che combina prestazioni superiori, tecnologie avanzate e un design sempre più esclusivo, senza modificare la struttura dei prezzi.

L’aggiornamento porta un deciso miglioramento del sistema ibrido ricaricabile. Il nuovo powertrain plug-in hybrid raggiunge i 288 CV complessivi, contro i 253 CV della versione precedente, offrendo una guida più fluida, reattiva ed efficiente. Basato sul motore 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti, viene proposto esclusivamente con trazione integrale 4WD, garanzia di comfort e sicurezza in ogni condizione di guida.

Sul fronte tecnologico, il MY26 introduce per la prima volta la Digital Key 2.0, disponibile nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy. Questa soluzione, basata sulla tecnologia NFC, consente di aprire, chiudere e avviare l’auto utilizzando smartphone o smartwatch compatibili, eliminando la necessità della chiave fisica e permettendo di condividere la chiave digitale con fino a 15 utenti. Una funzionalità che amplia il concetto di mobilità connessa e semplifica l’esperienza d’uso quotidiana.

Gli interni si distinguono per comfort e raffinatezza ancora maggiori. Fanno infatti il loro debutto le nuove combinazioni cromatiche degli interni in pelle Nappa, proposte nelle varianti Black Ink, Pecan Brown e Forest Green, abbinate al pacchetto Calligraphy. L’abitacolo conferma un’elevata qualità costruttiva e una cura per i dettagli che accentua il carattere premium del SUV.

L’offerta della gamma SANTA FE Plug-in Hybrid MY26 resta chiara e versatile. Sono previsti due allestimenti, Business e XClass, entrambi disponibili a 5 o 7 posti, con trazione integrale di serie.

La versione Business a 5 posti rappresenta l’ingresso alla gamma e parte da 55.800 euro. Di serie offre un equipaggiamento già completo, che comprende il quadro strumenti digitale da 12,3”, il sistema multimediale con display touchscreen da 12,3” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA, caricatore wireless per smartphone, sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore automatico con comandi per la seconda fila, portellone elettrico e il sistema di sicurezza avanzato Hyundai SmartSense, con assistenza alla guida di livello 2 tramite Highway Driving Assist e funzioni come il Rear Occupant Alert.

L’allestimento XClass, con prezzo a partire da 60.550 euro nella configurazione a 5 posti, aggiunge contenuti premium come i cerchi da 20”, i sedili anteriori ventilati a regolazione elettrica e quelli posteriori riscaldabili, oltre agli interni con finiture dedicate. Integra anche il pacchetto completo Hyundai SmartSense, che include funzioni avanzate come Blind-Spot Collision Avoidance, frenata automatica d’emergenza evoluta con funzione Turning, Rear Cross-Traffic Collision Avoidance, Blind-Spot View Monitor, Safe Exit Assist, Remote Smart Parking Assist e Highway Driving Assist 2 con assistenza al cambio di corsia.

Entrambi gli allestimenti possono essere ulteriormente personalizzati. Il Bose & Tech Pack introduce dotazioni come il sistema audio BOSE® premium, l’Head-Up Display, il volante regolabile elettricamente, la funzione memory per il sedile guidatore e un secondo caricatore wireless, oltre alla Digital Key 2.0. Al vertice si colloca il Calligraphy Pack, l’espressione più alta di eleganza e comfort, che aggiunge dettagli estetici esclusivi, i Premium Relaxation Seats, il cassetto UV-C, cerchi da 20” dedicati, maniglia a scomparsa sul montante C e i già citati interni in pelle Nappa.

Con il MY26, Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid mira a consolidare la sua posizione di riferimento tra i SUV elettrificati grazie a un mix di potenza, efficienza e tecnologia unito a un design distintivo e a un livello di comfort da categoria superiore. Una proposta pensata per chi desidera vivere l’esperienza della mobilità sostenibile senza rinunciare alle prestazioni e al piacere di guida.

“Open for More” – recita il claim Hyundai – e la nuova SANTA FE Plug-in Hybrid MY26 lo interpreta pienamente: un invito a esplorare senza limiti, immersi in un concetto di mobilità che unisce innovazione, qualità costruttiva e piacere di utilizzo quotidiano.

