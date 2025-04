Hyundai svela la Nuova NEXO: la seconda generazione del SUV a idrogeno alza l’asticella

Hyundai ha presentato la Nuova NEXO in occasione del Seoul Mobility Show, segnando un passo fondamentale nel futuro della mobilità a idrogeno. Questa seconda generazione del suo SUV a celle a combustibile promette di ridefinire il segmento con un design all’avanguardia, tecnologie innovative e prestazioni migliorate.

La Nuova Hyundai NEXO punta a superare i 700 km di autonomia con un incredibile tempo di rifornimento di soli 5 minuti, offrendo una praticità simile a quella dei veicoli tradizionali a combustione interna, ma con zero emissioni. Il design esterno, ispirato al concetto di “Art of Steel”, conferisce al SUV un’identità forte e distintiva nel competitivo mercato dei SUV. Anche il comfort interno è stato ulteriormente evoluto, con un abitacolo spazioso che include caratteristiche avanzate come i sedili con funzione relax e una maggiore capacità di carico, pensate per migliorare l’esperienza di viaggio.

Il powertrain della Nuova NEXO è stato significativamente migliorato in termini di efficienza e affidabilità, grazie a un nuovo sistema propulsivo e a un inverter ad alta efficienza. Un’importante novità è rappresentata dall’affinamento aerodinamico e dalla capacità di traino, una caratteristica inedita per un veicolo FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), che ne aumenta notevolmente la versatilità.

La sicurezza è una priorità per Hyundai, e la Nuova NEXO è equipaggiata con avanzati sistemi di assistenza alla guida e funzioni di sicurezza anticollisione di alto livello, progettati per garantire la massima protezione per tutti gli occupanti.

Con la presentazione della Nuova NEXO, Hyundai ribadisce la sua leadership globale nel campo della mobilità a idrogeno, confermando il suo impegno nel diventare un fornitore di soluzioni di mobilità smart a 360 gradi. Questo lancio si inserisce nella più ampia strategia del brand coreano, che si posiziona come l’unico costruttore a offrire una gamma Green completa, comprendente tutte e cinque le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.