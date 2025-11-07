Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Published

Hyundai ha conquistato ben nove premi nell’edizione 2025 dei Red Dot Award: Brands & Communication Design, tra cui il prestigioso riconoscimento “Best of the Best” per il cortometraggio Night Fishing. Una vittoria che celebra la visione creativa e l’approccio innovativo del marchio, confermandolo come protagonista mondiale del design e della comunicazione contemporanea.

Il corto Night Fishing, girato interamente con una telecamera installata su un’auto Hyundai, racconta in modo sperimentale la capacità del brand di fondere tecnologia e narrazione visiva. Oltre al titolo “Best of the Best” nella categoria Film and Animation, il progetto ha ricevuto un ulteriore premio Red Dot nella sezione Advertising.

Tra i progetti premiati figura anche HMGICS CX Area – Smart Farm, una serra urbana interattiva basata sulla robotica che offre ai visitatori un’esperienza immersiva from seed to table. L’iniziativa riflette la visione di Hyundai sulla mobilità sostenibile del futuro, meritando il riconoscimento nella categoria Interior Architecture.

A Singapore, il Na Oh Restaurant all’interno dell’Hyundai Motor Group Innovation Center (HMGICS) ha ottenuto due Red Dot Awards nelle categorie Restaurant & Café e Interior Architecture. Lo spazio unisce la tradizione della cucina coreana a un design contemporaneo che reinterpreta il rapporto tra gastronomia e estetica, esprimendo perfettamente l’equilibrio tra innovazione e cultura.

Hyundai ha inoltre celebrato il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti globalmente attraverso la campagna “Hyundai Achieves 100M Units Global Production”, premiata nella categoria Brand. Un’iniziativa che racconta la storia e la visione internazionale del marchio, simbolo di evoluzione e resilienza nel panorama automobilistico mondiale.

Non sono mancati progetti dal tono più ironico e sperimentale, come Mobilet, un’idea concepita per il Pesce d’Aprile che propone il concetto del “primo bagno autonomo su ruote”. L’irriverente campagna si è aggiudicata un Red Dot nella categoria Brands & Communication Design, premiando la capacità del marchio di giocare con i linguaggi della comunicazione in modo brillante e contemporaneo.

Il riconoscimento nella categoria Film and Animation è andato anche a Hydrogen Wave, una collaborazione con il collettivo artistico britannico Universal Everything. L’opera rappresenta la visione di Hyundai per l’energia sostenibile e per una mobilità alimentata da acciaio verde e idrogeno, fondendo arte, tecnologia e sostenibilità.

Chiude la lista dei premiati Hyundai AD Creator for Car Dealers, una piattaforma basata su intelligenza artificiale che consente di generare contenuti pubblicitari coerenti con l’identità visiva del marchio a livello globale. Il progetto è stato premiato nella categoria Digital Solutions, valorizzando l’impegno del brand nell’offrire strumenti digitali al servizio della comunicazione e dell’esperienza del cliente.

I successi ottenuti ai Red Dot Award 2025 confermano la capacità di Hyundai di abbracciare un approccio olistico alla creatività, con un linguaggio che spazia dal design d’interni alle soluzioni digitali, fino alla narrazione audiovisiva. “Questi risultati consolidano ulteriormente la reputazione globale di Hyundai per creatività, sostenibilità e approccio innovativo all’engagement del Brand”, si legge nel comunicato della casa automobilistica.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Motori

Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

Motori

Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Motori

Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

LG Electronics conferma la propria leadership nel settore tecnologico ottenendo numerosi riconoscimenti ai CES® 2026 Innovation Awards, tra cui due ambitissimi Best of Innovation...

10 ore ago

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Tineco, azienda riconosciuta a livello globale per le sue soluzioni intelligenti dedicate alla cura della casa, presenta il nuovo PURE ONE A90S, il modello...

12 ore ago

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Le Nitto ATP Finals 2025 si preparano a tornare a Torino dall’8 al 16 novembre e, insieme ai più grandi campioni del tennis internazionale,...

12 ore ago

Tecnologia

XPENG ridefinisce l’intelligenza artificiale con l’AI Fisica e lancia il futuro della mobilità

Durante l’evento XPENG AI Day 2025, tenutosi a Guangzhou, la casa automobilistica cinese ha annunciato una trasformazione profonda del proprio posizionamento globale, elevandosi al...

13 ore ago