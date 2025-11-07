Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Hyundai ha conquistato ben nove premi nell’edizione 2025 dei Red Dot Award: Brands & Communication Design, tra cui il prestigioso riconoscimento “Best of the Best” per il cortometraggio Night Fishing. Una vittoria che celebra la visione creativa e l’approccio innovativo del marchio, confermandolo come protagonista mondiale del design e della comunicazione contemporanea.

Il corto Night Fishing, girato interamente con una telecamera installata su un’auto Hyundai, racconta in modo sperimentale la capacità del brand di fondere tecnologia e narrazione visiva. Oltre al titolo “Best of the Best” nella categoria Film and Animation, il progetto ha ricevuto un ulteriore premio Red Dot nella sezione Advertising.

Tra i progetti premiati figura anche HMGICS CX Area – Smart Farm, una serra urbana interattiva basata sulla robotica che offre ai visitatori un’esperienza immersiva from seed to table. L’iniziativa riflette la visione di Hyundai sulla mobilità sostenibile del futuro, meritando il riconoscimento nella categoria Interior Architecture.

A Singapore, il Na Oh Restaurant all’interno dell’Hyundai Motor Group Innovation Center (HMGICS) ha ottenuto due Red Dot Awards nelle categorie Restaurant & Café e Interior Architecture. Lo spazio unisce la tradizione della cucina coreana a un design contemporaneo che reinterpreta il rapporto tra gastronomia e estetica, esprimendo perfettamente l’equilibrio tra innovazione e cultura.

Hyundai ha inoltre celebrato il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti globalmente attraverso la campagna “Hyundai Achieves 100M Units Global Production”, premiata nella categoria Brand. Un’iniziativa che racconta la storia e la visione internazionale del marchio, simbolo di evoluzione e resilienza nel panorama automobilistico mondiale.

Non sono mancati progetti dal tono più ironico e sperimentale, come Mobilet, un’idea concepita per il Pesce d’Aprile che propone il concetto del “primo bagno autonomo su ruote”. L’irriverente campagna si è aggiudicata un Red Dot nella categoria Brands & Communication Design, premiando la capacità del marchio di giocare con i linguaggi della comunicazione in modo brillante e contemporaneo.

Il riconoscimento nella categoria Film and Animation è andato anche a Hydrogen Wave, una collaborazione con il collettivo artistico britannico Universal Everything. L’opera rappresenta la visione di Hyundai per l’energia sostenibile e per una mobilità alimentata da acciaio verde e idrogeno, fondendo arte, tecnologia e sostenibilità.

Chiude la lista dei premiati Hyundai AD Creator for Car Dealers, una piattaforma basata su intelligenza artificiale che consente di generare contenuti pubblicitari coerenti con l’identità visiva del marchio a livello globale. Il progetto è stato premiato nella categoria Digital Solutions, valorizzando l’impegno del brand nell’offrire strumenti digitali al servizio della comunicazione e dell’esperienza del cliente.

I successi ottenuti ai Red Dot Award 2025 confermano la capacità di Hyundai di abbracciare un approccio olistico alla creatività, con un linguaggio che spazia dal design d’interni alle soluzioni digitali, fino alla narrazione audiovisiva. “Questi risultati consolidano ulteriormente la reputazione globale di Hyundai per creatività, sostenibilità e approccio innovativo all’engagement del Brand”, si legge nel comunicato della casa automobilistica.