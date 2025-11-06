Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza e performance nel nuovo allestimento esclusivo

Hyundai arricchisce la gamma del suo SUV di punta, il TUCSON, con l’introduzione dell’allestimento Dark Line, realizzato su misura per il mercato italiano. Questa nuova configurazione esalta la qualità, l’identità inconfondibile e il design distintivo del modello best-seller del brand.

L’estetica sofisticata del TUCSON Dark Line è caratterizzata da un look elegante e deciso, ottenuto grazie a cerchi in lega Glossy Grey da 17 pollici, badge dedicati e numerosi dettagli in nero lucido, come il tetto a contrasto e gli specchietti laterali. L’allestimento si posiziona tra la versione di ingresso XTech e l’allestimento Business, garantendo un equilibrio ideale tra eleganza, comfort e tecnologia.

Hyundai ha creato un’esperienza visiva unica per i clienti italiani che desiderano distinguersi con personalità. Il design esterno è ulteriormente valorizzato da una griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero e i vetri posteriori oscurati, conferendo un look ancor più deciso. Unisci tutto questo con i badge Dark Line dedicati, e una firma luminosa orizzontale sul gruppo ottico posteriore Full LED, ed hai una vera e propria dichiarazione di stile.

Gli interni del TUCSON Dark Line non deludono le aspettative, presentando un ambiente completamente nero, avvolgente e raffinato, arricchito da finiture e tappetini dedicati.

TUCSON Dark Line non è solo un SUV da ammirare, ma offre anche dotazioni di serie all’avanguardia. Tra queste ci sono fari anteriori Full LED, strumentazione digitale da 12,3 pollici, sistema di navigazione touchscreen da 12,3 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, servizi telematici Bluelink®, e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense, come il Forward Collision-Avoidance Assist e il Lane Following Assist.

Hyundai offre l’allestimento Dark Line con diverse opzioni di motorizzazione, tra cui un 1.6 T-GDi benzina da 150 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti a partire da € 34.900, o con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, da € 36.700. Per chi cerca un’efficienza superiore, è disponibile anche un powertrain full hybrid 1.6 HEV da 239 CV.

Grazie al finanziamento Hyundai Plus, il nuovo TUCSON Dark Line è accessibile a partire da € 29.900, con un anticipo di € 6.370 e rate da € 209 al mese per 35 mesi, offrendo un’opzione flessibile ai clienti, che possono scegliere di sostituirla, acquistarla o restituirla dopo 3 anni.

L’offerta di TUCSON Dark Line si inserisce nell’ambito dell’aggiornamento del Model Year 2026, garantendo una scelta di motorizzazioni ottimizzate e una struttura di allestimenti razionale che risponde alle moderne esigenze di mobilità. In sintesi, TUCSON Dark Line rappresenta il connubio perfetto tra design, tecnologia e funzionalità, consolidando la posizione di Hyundai nel segmento C-SUV.