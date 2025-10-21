Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Hyundai rinnova la sua icona più rappresentativa nel segmento dei SUV con l’arrivo del nuovo Hyundai TUCSON Model Year 2026, evoluzione del best-seller che da oltre vent’anni incarna l’innovazione del brand in termini di design, tecnologia ed efficienza. Con oltre 180.000 unità vendute in Italia, TUCSON continua a essere uno dei punti di riferimento più solidi del mercato C-SUV, e con questa nuova versione si conferma ancora una volta come la scelta ideale per chi cerca prestazioni brillanti, comfort e sicurezza ai massimi livelli.

Il nuovo TUCSON 2026 non stravolge la formula vincente, ma la perfeziona. La gamma conserva la stessa struttura di allestimenti e dotazioni, mantenendo invariati i prezzi di listino, ma introduce motorizzazioni aggiornate e un’esperienza di guida più fluida e appagante.

La principale novità del Model Year 2026 è rappresentata dal nuovo powertrain full-hybrid, che evolve in termini di efficienza e prestazioni. Basato sul motore 1.6 T-GDI abbinato a un propulsore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, il sistema sviluppa una potenza complessiva di 239 CV, segnando un significativo incremento rispetto ai precedenti 215 CV. Il risultato è un SUV ancora più reattivo, efficiente e silenzioso, capace di offrire consumi ridotti e emissioni ottimizzate senza rinunciare al piacere di guida.

Il TUCSON Full Hybrid resta disponibile sia con trazione anteriore che integrale, per garantire la massima versatilità in ogni condizione di marcia: dall’uso urbano quotidiano ai lunghi viaggi, fino ai terreni più scivolosi.

Accanto alla versione ibrida, restano in gamma le altre motorizzazioni: il benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico DCT a doppia frizione a 7 rapporti, e il diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi da 136 CV, abbinato alla trasmissione DCT a 7 rapporti. Una gamma completa, pensata per offrire la massima personalizzazione in base alle esigenze di guida.

Il design del nuovo Hyundai TUCSON 2026 resta fedele alla sua identità, con linee decise e un’estetica distintiva che ne sottolineano la presenza su strada. Gli interni confermano l’approccio premium del modello, con finiture curate nei minimi dettagli e un abitacolo tra i più spaziosi della categoria.

Con un bagagliaio da 616 litri nella versione Full Hybrid, TUCSON si conferma leader anche in termini di capacità di carico e praticità d’uso. La disposizione dei comandi e l’ergonomia generale sono state studiate per garantire comfort e funzionalità quotidiana, rendendolo ideale per la vita familiare come per chi cerca un veicolo versatile e moderno.

All’interno spicca la nuova plancia orizzontale con doppio display curvo da 12,3’’, che integra strumentazione digitale e infotainment in un unico spazio visivo elegante e intuitivo. La console centrale include la ricarica wireless per smartphone, mentre il selettore del cambio sul piantone dello sterzo libera ulteriore spazio e semplifica la gestione dei comandi.

La connettività è al top di gamma grazie agli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA), ai servizi Hyundai LIVE, alla telematica Bluelink e alla Digital Key 2.0, che permette di accedere e avviare TUCSON tramite smartphone o smartwatch compatibili.

Il nuovo TUCSON 2026 integra l’avanzata suite di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, che comprende tecnologie come il Forward Collision Assist (FCA) con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Lane Following Assist (LFA), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Driver Attention Warning (DAW). Tutti sistemi pensati per migliorare la sicurezza attiva e preventiva, rendendo ogni viaggio più sicuro e rilassato.

La gamma del nuovo Hyundai TUCSON Model Year 2026 mantiene invariata la struttura dei suoi allestimenti: XTech, Business, Excellence e N Line, a cui si affiancano i pacchetti opzionali Lounge Pack, Premium Pack e Deluxe Pack, studiati per offrire ulteriori possibilità di personalizzazione e comfort.