Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Published

Hyundai rinnova la sua icona più rappresentativa nel segmento dei SUV con l’arrivo del nuovo Hyundai TUCSON Model Year 2026, evoluzione del best-seller che da oltre vent’anni incarna l’innovazione del brand in termini di design, tecnologia ed efficienza. Con oltre 180.000 unità vendute in Italia, TUCSON continua a essere uno dei punti di riferimento più solidi del mercato C-SUV, e con questa nuova versione si conferma ancora una volta come la scelta ideale per chi cerca prestazioni brillanti, comfort e sicurezza ai massimi livelli.

Il nuovo TUCSON 2026 non stravolge la formula vincente, ma la perfeziona. La gamma conserva la stessa struttura di allestimenti e dotazioni, mantenendo invariati i prezzi di listino, ma introduce motorizzazioni aggiornate e un’esperienza di guida più fluida e appagante.

La principale novità del Model Year 2026 è rappresentata dal nuovo powertrain full-hybrid, che evolve in termini di efficienza e prestazioni. Basato sul motore 1.6 T-GDI abbinato a un propulsore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, il sistema sviluppa una potenza complessiva di 239 CV, segnando un significativo incremento rispetto ai precedenti 215 CV. Il risultato è un SUV ancora più reattivo, efficiente e silenzioso, capace di offrire consumi ridotti e emissioni ottimizzate senza rinunciare al piacere di guida.

Il TUCSON Full Hybrid resta disponibile sia con trazione anteriore che integrale, per garantire la massima versatilità in ogni condizione di marcia: dall’uso urbano quotidiano ai lunghi viaggi, fino ai terreni più scivolosi.

Accanto alla versione ibrida, restano in gamma le altre motorizzazioni: il benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico DCT a doppia frizione a 7 rapporti, e il diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi da 136 CV, abbinato alla trasmissione DCT a 7 rapporti. Una gamma completa, pensata per offrire la massima personalizzazione in base alle esigenze di guida.

Il design del nuovo Hyundai TUCSON 2026 resta fedele alla sua identità, con linee decise e un’estetica distintiva che ne sottolineano la presenza su strada. Gli interni confermano l’approccio premium del modello, con finiture curate nei minimi dettagli e un abitacolo tra i più spaziosi della categoria.

Con un bagagliaio da 616 litri nella versione Full Hybrid, TUCSON si conferma leader anche in termini di capacità di carico e praticità d’uso. La disposizione dei comandi e l’ergonomia generale sono state studiate per garantire comfort e funzionalità quotidiana, rendendolo ideale per la vita familiare come per chi cerca un veicolo versatile e moderno.

All’interno spicca la nuova plancia orizzontale con doppio display curvo da 12,3’’, che integra strumentazione digitale e infotainment in un unico spazio visivo elegante e intuitivo. La console centrale include la ricarica wireless per smartphone, mentre il selettore del cambio sul piantone dello sterzo libera ulteriore spazio e semplifica la gestione dei comandi.

La connettività è al top di gamma grazie agli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA), ai servizi Hyundai LIVE, alla telematica Bluelink e alla Digital Key 2.0, che permette di accedere e avviare TUCSON tramite smartphone o smartwatch compatibili.

Il nuovo TUCSON 2026 integra l’avanzata suite di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, che comprende tecnologie come il Forward Collision Assist (FCA) con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Lane Following Assist (LFA), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Driver Attention Warning (DAW). Tutti sistemi pensati per migliorare la sicurezza attiva e preventiva, rendendo ogni viaggio più sicuro e rilassato.

La gamma del nuovo Hyundai TUCSON Model Year 2026 mantiene invariata la struttura dei suoi allestimenti: XTech, Business, Excellence e N Line, a cui si affiancano i pacchetti opzionali Lounge Pack, Premium Pack e Deluxe Pack, studiati per offrire ulteriori possibilità di personalizzazione e comfort.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Moda

G-SHOCK presenta il suo primo orologio in miniatura: ecco il DWN-5600-1

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

Spettacolo

Rino Gaetano: la riedizione di “E io ci sto” per celebrare un artista senza tempo

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Spettacolo

ROSALÍA: Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album “LUX”, già disponibile in pre-order

Motori

Al via gli ordini della Nuova Alfa Romeo Tonale

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Volvo Cars lancia la ricarica gratuita a domicilio per i clienti svedesi

Motori

Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Spettacolo

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

Spettacolo

Nino D’Angelo annuncia il ritorno al PalaSele ad aprile: al via oggi la prevendita

Motori

Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

Motori

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Il leggendario acronimo GTS torna a far sognare gli appassionati Porsche. Tre lettere che, dal lontano 1963 con la 904 Carrera GTS, sono sinonimo...

8 minuti ago

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

La Triumph Bonneville Bobber MY26 rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti della gamma 2026 di Triumph Motorcycles, un perfetto equilibrio tra stile iconico, tecnologia...

3 ore ago

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Nel mese di settembre 2025, Stellantis ha registrato un aumento dell’11,5% nelle vendite di vetture passeggeri nell’UE30, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo...

4 ore ago

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Fiat ha recentemente consolidato il suo impegno verso la sostenibilità diventando partner ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un evento di grande...

5 ore ago