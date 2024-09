“Icons”: una mostra fotografica attraverso gli occhi di Xiaomi

WeRoad, in collaborazione con Xiaomi, presenterà per la prima volta una mostra fotografica che esporrà gli scatti più iconici dei viaggi estivi del 2024. La particolarità di “Icons” risiede nel fatto che saranno esposte solo le fotografie scattate durante veri viaggi WeRoad utilizzando un Redmi Note 13 Pro+ 5G, il top di gamma della famiglia Redmi Note 13, a simboleggiare l’autenticità ricercata in ogni avventura.

L’esposizione avrà luogo a Milano dal 7 al 13 settembre e a Roma dal 20 al 29 settembre. La mostra si propone di catturare l’essenza dei viaggi attraverso le lenti di un dispositivo Xiaomi, offrendo un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

L’inaugurazione della mostra a Milano si terrà il 6 settembre presso Arca, in Via Rimini 38, a partire dalle 19.00. Si tratterà di un evento esclusivo dedicato ai giornalisti, con aperitivo, dj set e varie attività. A Roma, l’evento si svolgerà il 19 settembre al Monk, in Via Giuseppe Mirri 35.