Ignazio La Russa ospite a Dritto e Rovescio: politica, sicurezza e cronaca al centro

Ignazio La Russa sarà intervistato a Dritto e Rovescio da Paolo Del Debbio: politica nazionale, sicurezza e il caso di femminicidio in primo piano.

Un momento di grande attualità attende il pubblico di "Dritto e Rovescio" nella prima serata di giovedì 10 settembre su Retequattro. Paolo Del Debbio condurrà un'intervista esclusiva con il Presidente del Senato Ignazio La Russa, occasione per fare il punto sullo scenario politico sia nazionale che internazionale. L'intervista verte infatti su tematiche cruciali come la recente vittoria del partito di estrema destra AfD in Germania e la situazione politica in Italia.

Il confronto con La Russa promette di approfondire le dinamiche che stanno orientando la politica europea e il riflesso che queste hanno sul nostro Paese. L'appuntamento rappresenta un'opportunità per comprendere meglio le sfide e le prospettive del contesto politico attuale.

La trasmissione dedicherà poi uno spazio importante alla sicurezza, affrontando questioni di strettissima attualità. Si discuterà, dopo il recente episodio di Torino, di un nuovo caso di rilascio immediato di un cittadino straniero a Roma, accusato di aver aggredito le forze dell'ordine. Questi fatti sollevano nuovamente il dibattito nazionale sulla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Infine, l'attenzione si sposterà sulla cronaca nera, con il femminicidio di Lorena Isceri, vittima dell'ex compagno Federico Vella a Barberino del Mugello, un tragico episodio che riaccende i riflettori sulla violenza di genere e sulla necessità di misure incisive per contrastarla.

Tra gli ospiti della puntata figurano personalità di spicco del panorama politico, tra cui Galeazzo Bignami (FdI), Paolo Romano (PD), Antonio Maria Rinaldi (FN), Alessandro Morelli (Lega), Luca Boccoli (Avs) e Marco Furfaro (PD), portando voci e opinioni differenti su tematiche che toccano la vita e la sicurezza dei cittadini.