Matteo Renzi ospite a È sempre Cartabianca: politica, attualità e analisi in primo piano

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà l'atteso protagonista della puntata di domani sera di È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer e in onda in prima serata su Retequattro. L'intervista offrirà spazio agli ultimi sviluppi politici, con riflessioni sull'attualità nazionale e internazionale.



La trasmissione proporrà anche un approfondimento dedicato alle recenti elezioni nella Sassonia-Anhalt, il Land tedesco in cui ha trionfato Alternative für Deutschland, partito di estrema destra. Il focus sarà sulle implicazioni europee di questa vittoria e sulle dinamiche politiche che attraversano la Germania e l'Unione Europea.



Sarà dato ampio spazio alle tematiche economiche legate alle criticità dell'accesso alle cure sanitarie in Italia. L'analisi metterà in evidenza come, da una parte, ben 5,8 milioni di italiani siano costretti a rinunciare a prestazioni essenziali, mentre dall'altra alcuni possano permettersi costosi trattamenti specializzati per rallentare l'invecchiamento e migliorare la qualità della vita.



In studio interverranno anche ospiti di rilievo come Antonio Padellaro, Gianni Alemanno e Andrea Scanzi, che porteranno le loro opinioni e il loro contributo ai temi della serata. Un appuntamento ricco di spunti e analisi su politica, attualità ed economia, per offrire al pubblico una panoramica completa sui principali temi che segnano il dibattito sociale.