Monferrato On Stage 2026: successo per la rassegna tra musica, sapori e territorio

Grande successo per l'undicesima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che anche quest'anno ha unito musica, arte, sapori, sostenibilità, accessibilità e integrazione in 15 appuntamenti svoltisi dal 23 maggio al 29 agosto nei comuni tra Torino, Asti e Alessandria. Migliaia di spettatori, molti dei quali turisti, hanno partecipato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, delle bellezze artistiche e paesaggistiche del Monferrato. L'evento si è confermato come un modello di sinergia territoriale, coinvolgendo centinaia di persone tra Pro loco, associazioni, sponsor locali e volontari.



È terminata anche questa edizione di Monferrato On Stage, siamo reduci da quattro mesi intensi, ma siamo davvero molto soddisfatti! Da anni, attraverso Monferrato On Stage, portiamo avanti un obiettivo ben preciso: creare un senso di comunità in un territorio che, per sua natura, è diviso in piccoli Comuni. Quello che noi facciamo da anni è cercare di diffondere un pensiero e lo facciamo attraverso la musica e le eccellenze enogastronomiche del Monferrato, con il coinvolgimento dei Comuni, dei sindaci, delle Pro loco e di altre realtà aggregative come, ad esempio, le enoteche. Siamo stati di certo i pionieri di questo modello di sinergia tra i soggetti, che, in un territorio come il nostro, sta funzionando. Dimostrazione è il fatto che, fortunatamente, su questo modello di sviluppo sono nate dopo di noi molte altre realtà attive sul territorio. Come Fondazione MOS, oltre a Monferrato On Stage, portiamo avanti altri progetti che hanno sempre come obiettivo lo sviluppo territoriale. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all’11ª edizione e alle persone che con entusiasmo hanno partecipato. Vi aspettiamo tutti il prossimo anno!



Tra le novità dell'edizione 2026, spicca Monferrato Next: progetto dedicato ai giovani e finanziato dalla Regione Piemonte, nato per rafforzare il tessuto sociale locale e contrastare l'esodo giovanile verso le città. Il programma ha favorito nuove competenze, occasioni formative, creazione di spazi giovanili e valorizzazione di talenti artistici.



Ha fatto il bis anche il progetto "Nord Ovest Cultura", in collaborazione con Ponente Vibes, il festival ligure che promuove gemellaggi tra territori e scambi culturali.



Il calendario degli artisti che si sono alternati nelle diverse tappe ha valorizzato la scena musicale italiana: dall'anteprima con il batterista Luca Martelli a Villafranca d'Asti, ai grandi nomi come Il Mito New Trolls, Bobo Rondelli, Simona Molinari, Selton, la Rino Gaetano Band, Dutch Nazari e i Modena City Ramblers durante la quarta edizione del festival metal Kaptura a Piea. Particolare attenzione anche ai giovani talenti emergenti e alla scena urban con artisti come Beba ed Ensi.



Non sono mancati appuntamenti legati al teatro, come la tappa di Albugnano con Chiara Buratti protagonista del monologo "Quattro donne" dedicato al legame tra arte e vini locali, o la presenza costante dell'arte contemporanea grazie alla mostra interattiva Pictures of You di Henry Ruggeri con la collaborazione di Chiara Buratti e contenuti video esclusivi del compianto Massimo Cotto.



Ad accompagnare le proposte musicali, la cucina monferrina è stata protagonista. Le Pro loco e la Brigata Monferrato Rural Food, coordinate da Anna Blasco, hanno valorizzato i piatti tipici, affiancate dal supporto di Asti Agricoltura-Confagricoltura e delle principali associazioni di produttori. L'offerta enologica ha visto come sempre protagonista il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e l'impegno delle Enoteche Regionali di Ovada e Albugnano.



Il festival ha inoltre proseguito la collaborazione con il noto pittore astrattista Pablo T, maestro dell'Astrattismo Extrasensoriale e artista di fama internazionale, le cui opere sono state protagoniste durante alcuni eventi.



L'undicesima edizione di Monferrato On Stage si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale piemontese, capace di rafforzare il senso di comunità e promuovere lo sviluppo locale attraverso la musica, l'arte e la valorizzazione delle eccellenze del territorio.