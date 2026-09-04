Italia: le ferite e il coraggio, il nuovo podcast RaiPlay Sound racconta la memoria civile

Un viaggio intenso nella memoria civile italiana prende vita dal 9 settembre con l'arrivo esclusivo su RaiPlay Sound del nuovo podcast originale Italia: le ferite e il coraggio. Sette episodi, scritti e raccontati da Luciano Violante con la partecipazione di Gianfranco Zinzilli e la cura editoriale di Andrea Borgnino, affrontano le grandi fratture che hanno segnato la storia del Paese: dal razzismo alle mafie, dal terrorismo alla nascita della Costituzione, fino alla corruzione.



Il percorso narrativo parte dalla nascita dell'Italia unita e indaga le origini delle sue divisioni sociali, analizzando discriminazioni storiche verso donne, ebrei, persone nere e abitanti del Mezzogiorno. L'Episodio dedicato all'esodo giuliano-dalmata e alla tragedia delle foibe riprende uno dei capitoli più controversi del Novecento italiano, invitando a riflettere su memoria pubblica e riconciliazione.



La serie entra poi nel dramma della strage di Portella della Ginestra del 1947, simbolo delle tensioni del dopoguerra, del banditismo e delle ingerenze mafiose. Accende anche i riflettori sulla genesi e l'attualità della Costituzione italiana, evidenziando i principi fondamentali sui quali si fonda la Repubblica.



La ricostruzione degli anni della strategia della tensione si arricchisce passando dal terrorismo nero e rosso fino alla loggia P2 e ai grandi processi mafiosi, senza dimenticare il caso Moro e le prove di resistenza dello Stato. L'episodio su Tangentopoli racconta la svolta giudiziaria e politica degli anni Novanta, tra il crollo della Prima Repubblica e la nascita di nuovi equilibri istituzionali.



Il capitolo conclusivo raccoglie l'essenza del podcast: il coraggio quotidiano di magistrati, giornalisti, forze dell'ordine e cittadini comuni che, spesso lontani dai riflettori, hanno scelto di servire lo Stato e difendere la legalità. "L'Italia ha saputo resistere e continuare il proprio cammino democratico grazie al coraggio di donne e uomini che, spesso lontani dai riflettori, hanno scelto di servire lo Stato e la collettività".



Con uno sguardo attento alle crisi che attraversano ancora oggi la società italiana, il podcast propone un percorso di riflessione sul valore della partecipazione democratica e sulla responsabilità di ogni cittadino nella difesa della libertà e dello Stato di diritto. Italia: le ferite e il coraggio diventa così una preziosa occasione per interrogarsi, senza filtri, sulle pagine più complesse della memoria collettiva e sugli insegnamenti da trasmettere alle nuove generazioni.