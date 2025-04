Il Gruppo Renault guida l’evoluzione verso una mobilità sostenibile in Europa

Il Gruppo Renault sta affrontando con determinazione la sfida di favorire una mobilità europea sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Il passaggio da veicoli a combustione interna a veicoli completamente elettrici sta avendo un impatto significativo: si stima una riduzione delle emissioni di CO2e di circa il 50%.

In un mercato automobilistico continentale sempre più competitivo, Renault si distingue per la sua dedizione alla mobilità efficiente e alla conservazione delle risorse. Dal 2021, ha accelerato lo sviluppo della catena del valore dell’economia circolare grazie all’iniziativa Refactory di Flins e a “The Future Is NEUTRAL”. Questi sforzi hanno portato a risultati tangibili, con il 30% dei materiali dei nuovi modelli Renault provenienti dall’economia circolare.

Una delle novità più attese è la presentazione del Renault Emblème, un veicolo per famiglie a basse emissioni di carbonio che, durante il suo intero ciclo di vita, emette il 90% in meno di gas serra (CO2e) rispetto ai modelli di riferimento del 2019. Questo modello rappresenta la visione di Renault per il 2035 e sottolinea l’impegno del gruppo verso un futuro più verde. “Rispetto ai modelli a carburante fossile,” afferma in una nota Renault, “siamo stati capaci di ridurre le emissioni totali di CO2e da 50 tonnellate a sole 5 tonnellate con il Renault Emblème.”

La Refactory di Flins in Francia svolge un ruolo fondamentale. Come primo sito industriale europeo dedicato all’economia circolare della mobilità, svolge attività di riparazione, riutilizzo e remanufacturing, continuando a promuovere una visione olistica e sostenibile per il futuro dell’industria automobilistica.