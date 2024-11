Il nuovo Opel Grandland vince il “Volante d’Oro 2024”

Opel celebra il successo del nuovo Opel Grandland, il SUV top di gamma che ha già conquistato il prestigioso riconoscimento del “Volante d’Oro 2024” in Germania. Con un design elegante, dinamico e una gamma di motorizzazioni elettrificate, il Grandland è stato incoronato come “La migliore auto fino a 50.000 euro” dagli esperti di AUTO BILD e BILD am SONNTAG. Questo premio, uno dei più prestigiosi nel settore automobilistico, segna il 21º “Volante d’Oro” per il marchio Opel.

Il nuovo Opel Grandland è la prima Opel a essere costruita su una piattaforma nativa BEV (Battery Electric Vehicle), che garantisce un’autonomia a zero emissioni locali senza compromettere il comfort. Florian Huettl, CEO di Opel, ha sottolineato come questo risultato rappresenti una nuova era per Opel: “Il Grandland sta già portando il futuro automobilistico su strada… Siamo lieti che AUTO BILD e BILD am SONNTAG abbiano premiato questo spirito innovativo”.

Secondo Robin Hornig, caporedattore di AUTO BILD, uno dei punti di forza del nuovo Opel Grandland è la libertà offerta ai clienti nella scelta del motore. Il SUV è disponibile in versione ibrida, ibrida plug-in e completamente elettrica, rispondendo così a una vasta gamma di esigenze. Opel dimostra quanto sia importante offrire una gamma flessibile che si adatti ai bisogni e alle preferenze degli automobilisti di oggi.

L’Opel Grandland incarna la visione del futuro di Opel, già delineata con la concept car Opel Experimental. Questo SUV è costruito sulla piattaforma STLA Medium, nativa elettrica, e include tecnologie avanzate, soluzioni intelligenti e un design accattivante. Un dettaglio innovativo è il nuovo 3D Vizor, che integra un logo Opel Blitz illuminato, rendendo il Grandland ancora più distintivo e visibile anche nella parte posteriore grazie alla scritta Opel costantemente illuminata.

All’interno, il nuovo Opel Grandland offre un’esperienza tecnologica avanzata, grazie a due display widescreen e all’opzionale Intelli-HUD (head-up display), che aiuta i conducenti a mantenere lo sguardo sulla strada. La modalità Pure, che riduce il contenuto visualizzato al minimo, è pensata per garantire maggiore sicurezza di notte o a velocità elevate.

I sedili ergonomici del Grandland, certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), sono dotati della tecnologia Intelli-Seat, brevettata per offrire un comfort superiore e prevenire dolori alla schiena, rendendo ogni viaggio più rilassante. A supporto della sicurezza stradale, il SUV include l’Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi adattivi e antiabbagliamento.

Oltre all’innovazione tecnologica, il nuovo Opel Grandland offre anche spazio di carico fino a 1.645 litri, ideale per chi cerca praticità. Tra le soluzioni intelligenti, il Pixel Box, un’area in vetro illuminata e traslucida, consente la ricarica induttiva dello smartphone, rendendo il viaggio ancora più confortevole.