Motori

Il nuovo Qashqai e-POWER debutta sulle strade di Milano

Il mercato automobilistico di Milano vede il debutto del Nuovo Qashqai e-POWER, la terza generazione dell’innovativa tecnologia ibrida di Nissan. Questa evoluzione è progettata per offrire una guida fluida e silenziosa, abbinata a consumi ed emissioni ridotte, posizionando l’e-POWER come pilastro della transizione verso la mobilità sostenibile.

Il nuovo e-POWER introduce miglioramenti significativi rispetto alla versione precedente. I consumi si riducono del 12%, con un valore record di 22,2 km/l, mentre l’autonomia cresce fino a oltre 1.200 km con un pieno, segnando un aumento del 13%. Le emissioni di CO₂ toccano i 102 g/km, ridotte anch’esse del 12%, un traguardo impressionante per gli ibridi della stessa categoria.

Una guida più silenziosa accompagna questi miglioramenti, con una riduzione della rumorosità interna di 5,6 dB. Questo avvicina l’esperienza di guida a quella di un veicolo elettrico puro, spiega Nissan. Sottolineando ulteriormente l’efficienza della nuova generazione, gli intervalli di manutenzione passano da 15.000 a 20.000 km, diminuendo così i costi di gestione complessivi per i clienti.

Il cuore del Nuovo e-POWER è un propulsore modulare 5-in-1, che integra diverse componenti in un assemblaggio più compatto. Il motore termico a tre cilindri turbo benzina da 1,5 litri, con combustione STARC, aumenta l’efficienza fino a un valore del 42%. Il risultato è un incremento di potenza a 151 kW (205 CV).

Per chi è dubbioso sui veicoli elettrici, l’e-POWER offre una transizione più agevole senza la necessità di ricarica alla spina. Il piacere della guida elettrica, con accelerazione istantanea e silenziosità, è un’esperienza che non richiede un cambiamento delle abitudini quotidiane, basta fare rifornimento di benzina convenzionalmente.

Il nuovo Qashqai e-POWER non si limita solo ai miglioramenti del motore, ma introduce anche una serie di upgrade tecnologici. Tra questi spiccano l’integrazione con la suite Google per la connettività e funzionalità di guida autonoma avanzate con il sistema ProPILOT.

Il modello, prodotto nel Regno Unito, è già disponibile presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da 38.100 euro, offrendo una soluzione concreta e innovativa per chi cerca un passo verso l’elettrico senza rinunciare alla convenienza della benzina.

