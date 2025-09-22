Connect with us

Il viaggio di Pino Daniele rivive su RaiPlay: premiati i nuovi talenti

Published

Da oggi, gli appassionati di musica e di Pino Daniele possono immergersi in un’esperienza unica con lo speciale RaiPlay “PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE”. Questo spettacolo evento, condotto da Carolina Di Domenico, non solo celebra il grande artista a 70 anni dalla sua nascita e 10 anni dalla sua scomparsa, ma offre anche uno sguardo inedito nel dietro le quinte della sua indimenticabile musica.

L’evento, tenutosi in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha coinvolto numerosi artisti di fama ed è stato impreziosito dalla consegna delle Targhe Oro e Argento ai talentuosi giovani del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE. Carolina Di Domenico ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra racconti emozionanti, aneddoti e interviste esclusive, dando visibilità ai finalisti del contest dedicato alla musica pop rock, finalizzato a promuovere i giovani talenti.

Tra i vincitori delle Targhe Oro spiccano Rossana De Pace, premiata per la Miglior Elaborazione Opera di Pino Daniele, consegnata da Elisa, e Rosita Brucoli, che ha ricevuto il riconoscimento per la Miglior Composizione Originale da Ron. Altri premi sono stati assegnati a giovani promesse come Greta Bragoni, premiata per la Miglior Vocalità da Giorgia, e il gruppo X Giove, premiato dai The Kolors.

Le Targhe Argento hanno invece visto protagonisti artisti emergenti come Vittoria Sciacca, che ha ricevuto il Premio Cantautorato Categoria AFAM da Diodato, e Mirodimare, premiato come Giovane Talento Categoria Academy Connection da Fiorella Mannoia.

Un momento speciale della serata è stata la proclamazione di Rossana De Pace come vincitrice assoluta del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE. De Pace, dell’AFAM, ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di “Stella Cometa” di Pino Daniele. “Rossana De Pace incarna lo spirito di un Musicante. La sua musica nasce da una forte identità culturale e artistica, capace di esprimersi con autenticità sia attraverso opere originali che attraverso rielaborazioni,” è stata la motivazione del premio.

Infine, nel corso dello speciale, è stato conferito a Elisa il “MUSICANTE ACADEMY AWARD”, un riconoscimento che mette in evidenza gli artisti considerati faro per i giovani musicisti. Seguendo le votazioni dei partecipanti al contest, Elisa è stata scelta per le qualità di autenticità, umiltà e integrità, valori fondamentali trasmessi anche da Pino Daniele.

Il “70/10 Anniversary” segna questo evento con il sigillo distintivo della Fondazione Pino Daniele, celebrando uno dei più grandi artisti italiani con iniziative che portano avanti la sua eredità musicale.

