Il Volo annuncia il nuovo singolo Cuerpo sin alma con Carlos Rivera e un grande tour mondiale

Il Volo torna sulla scena musicale internazionale con un annuncio atteso dai fan di tutto il mondo: il nuovo singolo Cuerpo sin alma, in collaborazione con Carlos Rivera, sarà disponibile da venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali tramite Epic Records/Sony Music Italy. Il brano può già essere presalvato ed è destinato a conquistare il pubblico grazie a una collaborazione con una delle voci più amate della musica latina contemporanea.



Cuerpo sin alma è una raffinata reinterpretazione in chiave italo-latina della celebre Bella senz'anima di Riccardo Cocciante, prodotta dal colombiano pluripremiato ai Grammy Julio Reyes Copello. Con un sound che unisce l'intensa melodia italiana alla passione latina, la nuova canzone pone un ponte tra due mondi musicali che guardano alla melodia e all'emozione pura del canto.



Dopo una leg di enorme successo in America Latina e negli Stati Uniti, contraddistinta da numerosi sold out, Il Volo si prepara a un'estate ricca di appuntamenti live in Italia, Spagna e Grecia. Nei mesi di luglio e agosto 2026 il tour toccherà alcune delle location più iconiche, tra cui Piazza Castello a Marostica, Piazza Duomo a Pistoia, Teatro Greco di Siracusa, Castello Sforzesco di Vigevano, Les Nits Occident a Barcellona, Plaza de Toros De Malagueta a Malaga, Villa Erba a Cernobbio, Teatro Antico di Taormina e molte altre tappe in Italia e all'estero.



L'estate sarà anticipata da una nuova edizione, la quarta, del progetto Tutti per Uno, in programma dal 24 al 27 settembre 2026 al Palazzo Te di Mantova. Seguiranno i concerti nei principali palasport italiani a dicembre con tappe a Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna. Per la stagione autunnale 2027 è già previsto un importante ritorno sulle scene internazionali con un nuovo tour europeo che toccherà le più grandi capitali come Lubiana, Bruxelles, Stoccarda, Düsseldorf, Budapest, Praga, Francoforte, Zurigo, Madrid, Porto, Monaco, Vienna, Londra e Stoccolma.



Il Tour Mondiale 2026-2027 rappresenta una pietra miliare nella carriera del trio, ormai riconosciuto tra le realtà italiane più amate sia dal pubblico nazionale sia internazionale. Ogni concerto sarà l'occasione di celebrare il canto, la melodia e il talento che hanno reso Il Volo un punto di riferimento della musica pop lirica.



Conclusa con successo la leg in America Latina e negli USA - segnata da numerosi sold out - e in attesa del tour estivo in Italia, Spagna e Grecia, Il Volo annuncia oggi l'uscita del nuovo singolo Cuerpo sin alma feat. Carlos Rivera, una delle voci più amate e rappresentative della musica latina contemporanea.



Cuerpo sin alma si prepara a diventare uno dei protagonisti dell'estate con un sound moderno, multiculturale e votato all'emozione, mentre Il Volo si conferma ancora una volta sulla scena internazionale con un tour ricco di appuntamenti in tutto il continente.