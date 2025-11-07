Connect with us

“INDUSTRY” torna con la quarta stagione: potere, finanza e desiderio al centro del nuovo capitolo HBO Original

La serie HBO Original “Industry” è pronta a tornare con la sua quarta, attesissima stagione. Composta da otto episodi, la nuova produzione arriverà su HBO Max l’11 gennaio 2025, con un episodio a settimana, mentre in Italia sarà disponibile all’inizio del 2026, in concomitanza con il debutto ufficiale della piattaforma streaming nel nostro paese.

Ambientata nel cuore pulsante della finanza internazionale, la serie continua a esplorare con acume e intensità il mondo dell’alta banca e dell’ambizione personale. La quarta stagione di “Industry” riprende le vicende di Harper (Myha’la) e Yasmin (Marisa Abela), ormai al vertice delle rispettive carriere e immerse nelle vite che avevano sognato fin dall’epoca della Pierpoint, la prestigiosa banca d’investimento che fa da sfondo alla narrazione. Ma il successo ha un prezzo: le due protagoniste vengono coinvolte in un nuovo e rischioso gioco di potere che si sviluppa su scala globale, travolte dall’arrivo sulla scena londinese di una figura di spicco del mondo della fintech.

La trama si intreccia attorno a relazioni complesse e tensioni sempre più profonde: mentre Yasmin si confronta con il suo legame con il carismatico fondatore dell’azienda tecnologica Sir Henry Muck (Kit Harington), Harper si ritrova nell’orbita dell’enigmatico dirigente Whitney Halberstram (Max Minghella). La loro amicizia, già segnata da rivalità e ambizioni, si deforma e si accende sotto il peso di denaro, potere e desiderio di primeggiare.

Il cast di questa nuova stagione è ricco e internazionale, con la partecipazione di Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani ed Edward Holcroft.

La serie ha conquistato negli anni un crescente consenso di pubblico e critica. La terza stagione è stata nominata “Best Drama Series” ai Critics Choice Award 2025 e si è posizionata al primo posto tra le “Best TV Shows” del 2024 secondo il The New Yorker. Il TIME l’ha definita “lo show da vedere dell’estate” e un “dramma appassionante e coinvolgente con uno storytelling intelligente”. Per GQ è “la migliore serie televisiva”, mentre il The New York Times l’ha descritta come “un appuntamento imperdibile” e Vanity Fair l’ha celebrata come “accattivante, sexy e incredibilmente divertente”.

La quarta stagione di “Industry” è creata e scritta da Mickey Down e Konrad Kay, che tornano anche nella veste di produttori esecutivi. La serie è una produzione Bad Wolf Production per HBO/BBC, con la partecipazione di Jane Tranter, Kate Crowther e Ryan Rasmussen per Bad Wolf, Kathleen McCaffrey per Little Gems e Rebecca Ferguson per BBC. Alla regia, oltre agli stessi Down e Kay, partecipano Michelle Savill e Luke Snellin.

Con la sua combinazione di realismo, tensione e introspezione, “Industry” continua a imporsi come uno dei drammi contemporanei più sofisticati del panorama televisivo. La nuova stagione promette di spingersi ancora più a fondo nel conflitto tra etica professionale e aspirazioni personali, confermando la serie come uno dei titoli più rilevanti dell’universo HBO.

