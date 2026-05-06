Ingrid Carbone protagonista a Piano City Milano con una lezione-concerto tra musica e matematica

La pianista e matematica Ingrid Carbone porta a Piano City Milano una conversazione-concerto che intreccia universo femminile, Schubert e Liszt. Un evento imperdibile.

Ingrid Carbone, pianista, matematica e divulgatrice di musica e cultura, sarà protagonista il prossimo 16 maggio a Milano di una speciale Piano Lesson intitolata "L'universo femminile tra le note di Schubert, Liszt e Leoncavallo", in occasione di Piano City Milano. L'incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà alle 10.30 presso il CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive.

Questo evento unico si presenta come una "conversazione-concerto", un format ideato da Ingrid Carbone che integra esecuzione musicale e approfondimento culturale, alternando performance pianistica e divulgazione. La Carbone guiderà il pubblico in un racconto sonoro ed emozionale dedicato all'universo femminile, proponendo le suggestioni di Ruggiero Leoncavallo e di Franz Schubert, quest'ultimo attraverso le celebri trascrizioni pianistiche di Franz Liszt.

Nel corso della lezione, l'artista offrirà un'esperienza che intreccia dimensione emotiva e consapevolezza analitica, dimostrando come la struttura del pensiero matematico possa fornire una chiave preziosa per comprendere a fondo l'espressività musicale e l'architettura di una composizione.

Ingrid Carbone vanta una carriera internazionale che spazia tra Europa, Asia e Medio Oriente, con incisioni per l'etichetta Da Vinci Publishing, due nomination agli International Classical Music Awards e otto riconoscimenti ai Global Music Awards USA. È stata riconosciuta come la miglior pianista diplomata nei primi 50 anni del Conservatorio di Cosenza ed è docente e ricercatrice di ruolo presso l'Università della Calabria, dove insegna Analisi Matematica e interviene regolarmente a conferenze scientifiche di rilievo.

La sua formazione musicale è arricchita da studi con maestri del calibro di Lazar Berman e da esperienze presso autentiche accademie internazionali come il Mozarteum di Salisburgo e il Tel-Hai International Piano Master Classes in Israele. Numerosi i premi ricevuti, tra cui la Scarlatti e la Piano Special Mention della IBLA Foundation di New York, il Premio Rotary "La città del sole", il Premio FIDAPA BPW "Donna del Sud" e il Premio alla Carriera "Città di Montalto Uffugo".

Nel suo percorso, Ingrid Carbone si è distinta anche per uno straordinario impegno nella divulgazione musicale, promuovendo le sue "conversazioni-concerto" in tutto il mondo: concerti ed eventi presso ambasciate, consolati, università e istituti italiani a Gerusalemme, Cracovia, Praga e Amman, oltre a prestigiose rassegne e festival in Italia. Il rigore scientifico per un'interpretazione libera e consapevole: è l'approccio che porta anche nel dialogo tra musica e matematica, diventato sigillo delle sue più recenti apparizioni pubbliche, tra cui il FestivalScienza di Cagliari e la conferenza Musica e Intelligence a Cremona.

Piano City Milano offrirà dunque un raro momento di ascolto, formazione ed emozione, capace di parlare tanto agli amanti della musica quanto a chi è affascinato dall'incontro fra mondi apparentemente lontani ma in realtà intimamente connessi.