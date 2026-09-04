NAVEE Fold P10 debutta a IFA 2026: il monopattino elettrico a tripla piegatura

NAVEE presenta il nuovo monopattino elettrico Fold P10 a tripla piegatura e amplia l'offerta con esoscheletri e e-bike a IFA 2026.

Alla kermesse di IFA 2026, NAVEE si posiziona ancora una volta tra i protagonisti della micromobilità con il lancio di Fold P10, il primo monopattino elettrico dotato di una rivoluzionaria struttura a tripla piegatura. Questo avanzato sistema ingegneristico consente di ridurre il volume dell'intero veicolo di oltre l'80%, assicurando la massima praticità per chi si muove quotidianamente in città. Il Fold P10 può essere trasportato facilmente in un bagagliaio, riposto sotto una scrivania o addirittura tenuto in spazi abitativi di dimensioni ridotte, abbattendo ogni barriera di ingombro.

A rafforzare la versatilità del monopattino arriva il sistema di batteria intercambiabile, studiato per eliminare l'ansia da autonomia. Il pacco batteria leggero può essere rimosso e sostituito in pochi secondi, ricaricandolo comodamente a casa o in ufficio senza la necessità di portare con sé l'intero mezzo fino a una presa di corrente. Nonostante la compattezza, il Fold P10 non sacrifica la potenza: il motore da 500 W di potenza nominale (con picco di 1350 W) permette di affrontare senza difficoltà anche le salite più impegnative. L'autonomia raggiunge i 70 km, mentre un sistema di sospensioni a bracci ammortizzati sia anteriori che posteriori garantisce un comfort di guida elevato e una grande stabilità anche su terreni sconnessi.

Allo stand NAVEE a IFA non solo monopattini: l'azienda svela la sua strategia per la robotica indossabile con EXO S Pro, esoscheletro presentato di recente e ora parte di una roadmap di prodotti ad alto contenuto tecnologico. EXO S Pro, estremamente leggero con soli 1,8 kg, eroga una potenza di picco di 960 W ed è dotato di dieci modalità di riconoscimento del movimento, rispondendo nell'ordine dei millisecondi. L'autonomia può arrivare fino a 40.000 passi assistiti, offrendo supporto fisico nelle attività quotidiane. Prossimamente il catalogo si amplierà con nuovi esoscheletri per arti superiori, schiena e zona lombare, disponibili in versioni attive e passive, con l'obiettivo di andare incontro alle necessità di diversi ambiti applicativi.

NAVEE conferma inoltre il suo impegno nella mobilità urbana con una gamma sempre più vasta di e-bike e monopattini già disponibili in Italia. Tra questi spiccano il pieghevole Compa Ultra 01, studiato per l'uso quotidiano, e i monopattini NT5 Max e XT5 Pro, progettati per garantire prestazioni elevate e comfort su ogni tipo di tracciato urbano. L'azienda offre così un portafoglio ampio, in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità cittadina dinamica e sostenibile.

A partire dal 2026, la nostra visione Beyond the Move apre un nuovo capitolo per NAVEE. Che si tratti di risolvere le esigenze della mobilità urbana con l'ultra-portatile Fold P10 o di ridurre lo sforzo fisico attraverso la nostra gamma di esoscheletri, siamo determinati a superare i confini di ciò che la mobilità personale può offrire.



