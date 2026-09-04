Ruben Bondì porta la cucina creativa sul balcone: torna su Food Network

Torna su Food Network uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della creatività in cucina: Ruben Bondì riapre le porte del suo celebre balcone con una nuova stagione di "Cucina in Balcone con Ruben". L'appuntamento è fissato per domenica 6 settembre alle 15.00 sul canale 33 e, subito dopo la trasmissione televisiva, anche in streaming su discovery+.



Ruben Bondì è pronto a sorprendere ancora una volta portando in tavola piatti semplici, autentici e originali, pensati per essere replicati facilmente anche a casa. La nuova stagione si distingue per la sua atmosfera di convivialità e allegria, trasformando ogni episodio in un'esperienza accogliente e coinvolgente. In questa edizione Ruben si dedica a ricette come le cipolle ripiene, i cannelloni di ricotta e bieta gratinati, e irresistibili dolci come la cheesecake alle fragole, oltre a tante novità che promettono di conquistare tutti i palati.



L'intento resta quello di condividere la passione per la cucina genuina e creativa, in una dimensione familiare e informale, che dal balcone arriva direttamente al pubblico di tutta Italia. Il format è realizzato da Jumpcutmedia e Warner Bros. Discovery, offrendo agli spettatori un viaggio goloso tra sapori autentici, idee originali e tanti momenti di leggerezza.



"Cucina in Balcone con Ruben" si conferma così uno degli appuntamenti più freschi della programmazione Food Network, ideale per chi cerca idee nuove senza perdere il gusto della tradizione.