Škoda Italia è Automotive Partner di IBF 2026: la casa boema protagonista al Misano World Circuit

Škoda Italia sarà Automotive Partner di IBF 2026 al Misano World Circuit, esponendo la gamma e rafforzando il legame storico con il ciclismo e gli appassionati.

Škoda Italia sarà protagonista al prossimo International Bike Festival, previsto dal 4 al 6 settembre 2026 presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, in qualità di Automotive Partner.

L'evento offrirà al pubblico l'occasione di avvicinarsi al mondo Škoda grazie a uno stand dedicato, dove verranno presentati diversi modelli della gamma. Gli appassionati di bici e motori potranno così scoprire da vicino le nuove proposte del marchio, da sempre legato al ciclismo e da anni impegnato a sostenere eventi e iniziative legate alle due ruote.

Škoda ha un rapporto speciale con il mondo del ciclismo, un legame che risale alle origini della casa automobilistica, fondata dai celebri costruttori Václav Laurin e Václav Klement come officina di biciclette alla fine dell'Ottocento. Oggi Škoda rafforza ulteriormente la sua presenza nel settore, sostenendo la Federazione Ciclistica Italiana e proponendo accessori dedicati proprio agli amanti della bicicletta, in particolare a chi trasporta frequentemente la propria due ruote.

Lo stand Škoda permetterà al pubblico di conoscere vari modelli della gamma e di scoprire i valori che muovono la Casa boema, legata al ciclismo fin dalle origini e oggi ancora più vicina agli appassionati delle due ruote grazie a iniziative quali la partnership con la Federazione Ciclistica Italiana e la creazione di pacchetti di accessori dedicati a chi trasporta abitualmente la propria due ruote.

Il coinvolgimento al International Bike Festival conferma l'impegno costante di Škoda Italia verso la mobilità sostenibile e il dialogo con una community di sportivi e appassionati sempre più vicina ai temi dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente.