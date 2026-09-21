Jack Savoretti torna live a Milano per celebrare 20 anni di carriera

Manca meno di un mese al ritorno di Jack Savoretti sui palchi italiani. Il cantautore italo-inglese sarà protagonista di un unico, attesissimo concerto nel nostro paese il 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano, tappa esclusiva del suo tour mondiale e occasione per celebrare i suoi primi 20 anni di carriera.

L'evento arriva dopo un periodo di intensa attività internazionale e vedrà Savoretti festeggiare con il pubblico italiano sia lo storico traguardo artistico sia il lancio del suo nono album in studio, We Will Always Be The Way We Were, pubblicato il 10 aprile su etichetta Lanza Music/The Orchard. Sul palco, l'artista proporrà dal vivo le nuove canzoni insieme ai suoi brani più amati. I biglietti sono già disponibili nei principali circuiti di vendita.

Il nuovo lavoro discografico segna un ritorno a una scrittura più personale e confessionale. "We Will Always Be The Way We Were è una sintesi di tutto ciò che ho fatto finora; è un album profondamente autobiografico che raccoglie le esperienze vissute come padre, marito e figlio, facendo incontrare le diverse anime che hanno caratterizzato la mia musica negli ultimi vent'anni", ha raccontato Savoretti.

Prodotto da Tommaso Colliva e registrato in soli otto giorni agli Eastcote Studios in Inghilterra, l'album vanta anche il successo del singolo The One e vede la partecipazione di artisti come KT Tunstall in Tempting Fate e Steph Fraser in Only Gonna Cry For You. La canzone I Hear You Calling (Echi Di Sirene), nella versione italiana, vede inoltre la collaborazione con MILLE.

Il tour mondiale di Jack Savoretti sta registrando numerosi sold out in Europa, a conferma di una popolarità in costante crescita. Il recente doppio tutto esaurito alla Royal Albert Hall di Londra ne è la dimostrazione. In questi vent'anni Savoretti ha venduto oltre un milione di copie, collezionato più di un miliardo di stream e mezzo milione di biglietti per i suoi concerti nel mondo, collaborando con nomi leggendari quali Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain.

Oltre che musicista, Savoretti è riconosciuto per il suo impegno filantropico come ambasciatore di War Child e Tusk. Dopo le recenti sperimentazioni sonore di Europiana e Miss Italia, il ritorno alla lingua inglese e alla scrittura intima rappresenta un nuovo importante capitolo della sua carriera, che entusiasma i fan italiani e internazionali.

La data di Milano sarà un'occasione unica per celebrare il percorso di un artista che ha saputo reinventarsi mantenendo un legame profondo con le proprie radici e i propri ascoltatori.