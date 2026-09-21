James Arthur torna con Waste My Tears: il nuovo singolo in radio dal 25 settembre

Arriva in radio dal 25 settembre Waste My Tears, il nuovo atteso singolo di James Arthur, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano porta con sé un messaggio profondo di inclusività e accettazione, invitando chi ascolta a restare fedele alla propria autenticità. Questa canzone parla del riconoscere il proprio valore, del lasciar andare le cose che non meritano le nostre energie e dell'andare avanti senza voltarsi indietro - racconta James Arthur - Una delle mie frasi preferite è: 'Don't stop being anything but yourself' ['Non smettere mai di essere te stesso'], e spero che possa significare qualcosa anche per te.

Nel ritornello, la voce soul e graffiante di James Arthur si fonde con una produzione esplosiva e cori gospel raffinati, amplificando l'impatto emotivo del pezzo. Il singolo è accompagnato da un video ufficiale in bianco e nero, che alterna primi piani e figure intere dei protagonisti per narrare un percorso di vulnerabilità e rinascita. L'estetica visiva contribuisce a esaltare il valore delle emozioni e il coraggio di mostrarsi per ciò che si è.

Waste My Tears segna il ritorno solista di James Arthur dopo il successo dell'album Pisces, pubblicato nel 2025. L'artista britannico conferma così la sua posizione di spicco nella scena internazionale, con tutti i suoi sei album in studio che hanno raggiunto almeno la Top 3 nelle classifiche del Regno Unito, tra cui Back From The Edge e Bittersweet Love arrivati al numero uno.

Non solo album: il trionfo di Arthur si riflette anche nella Official Singles Chart britannica, dove ha conquistato due singoli al primo posto e altri cinque nella Top 10. Il 2023 ha segnato per lui il prestigioso riconoscimento BRITs Billion per aver totalizzato oltre un miliardo di stream nel Regno Unito.

James Arthur vanta dodici singoli certificati Platino in UK e risultati straordinari in tutto il mondo, tra cui Impossible, Rewrite The Stars, Naked, Safe Inside, Falling Like The Stars, Lasting Lover, Train Wreck, Can I Be Him, Empty Space, Sun Comes Up, Car's Outside e Say You Won't Let Go. In carriera ha collezionato venti miliardi di stream e oltre cinquantadue milioni di copie vendute globalmente, ottenendo certificazioni Diamante, Platino e Oro nei principali mercati internazionali.

Tre volte candidato ai BRIT Awards, James Arthur si riconferma una delle voci e delle personalità più influenti del pop internazionale, capace non solo di emozionare ma di trasmettere messaggi di grande valore sociale attraverso la sua musica.