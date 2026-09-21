Laura Pausini ospite speciale di Shakira a Madrid per uno storico duetto

Laura Pausini è stata la protagonista di un momento unico nella serata di ieri a Madrid, dove ha raggiunto Shakira sul palco dello Estadio Shakira durante una tappa della residenza spagnola della superstar colombiana, evento parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.



Le due icone della musica internazionale hanno emozionato i fan esibendosi per la prima volta insieme in uno speciale duetto sulle note di Antología, uno dei brani più rappresentativi della carriera di Shakira. Antología è stato recentemente inserito da Laura Pausini nel suo nuovo album Yo Canto 2, un omaggio alle grandi canzoni della musica in lingua spagnola.



Uno scambio artistico che ha segnato la prima occasione in cui Laura Pausini e Shakira hanno condiviso il palco, regalando al pubblico una performance intensa e carica di significato.



La presenza di Laura Pausini a Madrid giunge dopo il successo del suo ultimo singolo SIAMO SOLI NELL'IMMENSO VUOTO CHE C'È, una cover dell'iconico brano di Raf. L'artista italiana si prepara ora a un nuovo grande capitolo della sua carriera: a breve partirà la leg europea del suo WORLD TOUR 2026/2027, undicesima tournée mondiale, che ha già registrato 450.000 biglietti venduti in tutto il mondo, con numerose date già sold out.



Dal primo ottobre 2026, Laura Pausini attraverserà i palazzetti delle più grandi città europee fino alla fine del 2027, portando in scena la sua musica e l'energia di una carriera trentennale.



Con questa esibizione madrilena e la collaborazione con Shakira, Laura Pausini conferma il suo ruolo centrale sulla scena musicale internazionale, unendo culture e generazioni sotto il segno delle grandi canzoni.