JAECOO 5 debutta a Monza al MiMo 2025 in anteprima Italiana

Il Milano Monza Motor Show ha accolto in anteprima italiana il nuovo Jaecoo 5, un SUV compatto di OMODA & JAECOO, progettato per gli amanti dell’outdoor che non vogliono rinunciare al comfort, alla tecnologia e alla sostenibilità.

Jaecoo 5 si posiziona tra il segmento B SUV e C SUV, con una lunghezza di 438 cm, offrendo tre motorizzazioni diverse: benzina, ibrida HEV e 100% elettrica. Pensato per un uso dinamico e sostenibile, il SUV è perfetto per muoversi tra la città e la natura.

Il design di Jaecoo 5 è ispirato alla natura. Le sue linee forti e decise includono una calandra frontale verticale a effetto “cascata”, con sbalzi ridotti, fiancate scolpite e un tetto black gloss. I gruppi ottici full LED completano il look moderno ed essenziale, pensato per chi ama la vita all’aria aperta.

Gli interni del Jaecoo 5 sono spaziosi e accoglienti. Gli interni sono dotati di rivestimenti in ecopelle certificata TÜV, atossica e amica degli animali, offrendo un ambiente sereno e luminoso grazie al tetto panoramico di 1,45 m². Con un passo di 2.620 mm, garantisce ampio spazio per i passeggeri ed è progettato anche per chi viaggia con animali domestici.

La praticità è al centro del design del SUV: il bagagliaio può passare da 480 a 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori, e oltre 35 vani portaoggetti sono distribuiti nell’abitacolo. I materiali resistenti ai graffi rendono il Jaecoo 5 perfetto per la vita all’aria aperta, con superfici facili da pulire e resistenti.

Dotato di un cruscotto integrato nella plancia per una lettura intuitiva, il Jaecoo 5 offre un ambiente interno personalizzabile con 16 milioni di colori per l’illuminazione ambientale. Il volante a due razze e i sedili con imbottitura ad alta densità completano un’esperienza di guida confortevole e premium.

In termini di prestazioni, Jaecoo 5 si distingue con sospensioni indipendenti su tutte le ruote, un telaio ad alta rigidità e capacità di guado fino a 60 cm. Le tre modalità di guida (ECO, NORMAL, SPORT) assicurano il massimo controllo su ogni terreno. Le tre opzioni di motore sono:

• Benzina: motore 1.6 TGDi con cambio 7DCT, 147 CV e 275 Nm.

• HEV: sistema ibrido 1.5 TGDi + DHT150, batteria da 1,8 kWh, potenza combinata di 143 CV (termico) + 204 CV (elettrico).

• BEV: batteria da 61 kWh, 204 CV, 340 Nm.

Tutte e tre le versioni sono proposte con trazione anteriore. La gamma cromatica del SUV, ispirata agli elementi naturali, offre cinque tinte: Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray, con interni disponibili in bianco o nero.

OMODA & JAECOO si prepara a lanciare il Jaecoo 5 a settembre 2025 presso tutte le concessionarie, e ulteriori dettagli sui prezzi saranno comunicati a ridosso del lancio.