JBL Lancia i Nuovi Flip 7 e Charge 6

Il tanto atteso lancio dei nuovi speaker Bluetooth portatili JBL Flip 7 e JBL Charge 6 è arrivato. Rispondendo alle ultime tendenze sulle modalità di fruizione e alle richieste dei consumatori, JBL ha riprogettato i suoi speaker più amati per offrire un suono ancora più potente e innovativo. Grazie alla tecnologia proprietaria AI Sound Boost, che analizza la musica in tempo reale e ottimizza il driver dell’altoparlante senza distorsioni, questa nuova generazione supera i limiti delle prestazioni audio.

Che si tratti di rilassarsi in giardino o di incontrarsi con gli amici al parco, il nuovo Flip 7 è stato ridisegnato aggiungendo un cinturino e un moschettone intercambiabili, per portare la musica ovunque. Dotato della tecnologia AI Sound Boost, assicura bassi potenti senza distorsioni, mentre il nuovo tweeter migliorato con design a cupola offre suoni chiari e nitidi anche a volumi più elevati, indipendentemente dall’impostazione. Sempre in movimento? Il nuovo grado di impermeabilità e di resistenza alla polvere IP68 rende più facile portare con sé i propri brani, senza preoccuparsi di schizzi o cadute. Tra le altre nuove caratteristiche:

Maggiore durata della batteria fino a 16 ore con Playtime Boost

Bluetooth® 5.4 per una migliore connettività wireless

per una Abbinamento AuracastTM con altri speaker compatibili JBL AuracastTM

Il nuovo Charge 6, ora dotato di un cinturino da polso rimovibile e versatile, è stato migliorato per rendere l’audio di alta qualità più accessibile che mai. Grazie all’introduzione dell’AI Sound Boost e di un woofer migliorato per bassi ancora più profondi, il suono si diffonderà in ogni stanza della casa. Inoltre, AuracastTM permette agli amici di sincronizzare i loro speaker compatibili per un’esperienza di ascolto ancora più immersiva. La festa potrà durare più a lungo grazie alle 28 ore di batteria con Playtime Boost. Rimanendo fedele al nome, lo speaker non solo accende l’atmosfera, ma è dotato di una powerbank USB-C integrata per ricaricare i dispositivi in qualsiasi momento.