JBL presenta la nuova generazione di Bar Series per un intrattenimento davvero immersivo

L’innovazione in ambito audio domestico ha un nuovo protagonista: JBL presenta la sua ultima generazione di Bar Series, una gamma di soundbar progettate per offrire un’esperienza sonora ricca, dettagliata e immersiva. Questa nuova collezione è perfetta per ogni casa ed è pienamente compatibile con qualsiasi TV. La serie include cinque soundbar, ciascuna con caratteristiche uniche, pensate sia per chi si appresta a configurare il primo sistema audio surround sia per chi desidera migliorare l’audio esistente, portandolo a livelli davvero cinematografici.

Al cuore della nuova Bar Series si trova la tecnologia esclusiva MultiBeam(tm) 3.0 di HARMAN, che offre un’esperienza surround completa utilizzando una sola soundbar. Unita alle tecnologie Dolby Atmos e DTS:X, e agli altoparlanti posteriori removibili, permette agli amanti del cinema di vivere un’esperienza da prima fila direttamente nel comfort della propria casa.

Non si tratta solamente di suono surround; JBL ha introdotto SmartDetails, una nuova tecnologia HARMAN ideata per rilanciare anche le sfumature sonore più sottili. Dai passi leggeri ai cigolii del pavimento, ogni minimo dettaglio diventa percettibile. Inoltre, grazie all’AI Sound Boost, la serie offre bassi profondi e intensi senza distorsioni anche ai volumi più elevati.

Il modello di punta, la JBL Bar 1300MK2, è dotato di un potente subwoofer con doppio driver da 8 pollici e due speaker wireless rimovibili. Questi possono essere posizionati dietro per un’esperienza immersiva o connessi tramite Bluetooth per la riproduzione della musica in tutta la casa. La JBL Bar 1000MK2, più compatta, ma non meno potente, si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli grazie a funzionalità simili.

Gli amanti delle serie TV o dei film che si trasferiscono nel loro primo appartamento possono migliorare notevolmente la loro esperienza audio senza dover sborsare cifre esorbitanti, scegliendo tra la JBL Bar 500MK2 e la JBL Bar 300MK2. L’intera gamma è supportata dalla JBL One Platform, un ecosistema che permette uno streaming completo e una personalizzazione avanzata, con la possibilità di aggiornamenti continui alle ultime funzionalità.

JBL Bar 1000MK2, Bar 800MK2, Bar 500MK2 e Bar 300MK2 saranno in vendita da giugno 2025, mentre la JBL Bar 1300MK2 sarà disponibile da settembre 2025. Secondo il piano di lancio, le JBL Bar 1000MK2 e 1300MK2 saranno dotate di DTS:X; le altre verranno aggiornate tramite OTA entro la fine del 2025.