Jeep Avenger domina il mercato B-SUV in Italia

Secondo i dati di mercato elaborati da Dataforce, Jeep Avenger continua a brillare nel panorama automobilistico italiano, consolidando la sua posizione di leader nel segmento B-SUV. Nei primi nove mesi del 2024, si è affermato come il SUV più venduto in Italia, considerando tutte le motorizzazioni disponibili. Questo successo straordinario evidenzia non solo l’attrattiva del modello, ma anche la capacità del brand Jeep di rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori.

Il dominio di Jeep nel segmento B-SUV non si ferma qui. Jeep Renegade, grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe, si conferma leader tra i B-SUV ibridi plug-in. Questa tecnologia innovativa, presente anche su modelli come Compass, Wrangler e Grand Cherokee, offre una combinazione perfetta di prestazioni elevate e sostenibilità, rendendo la guida non solo divertente ma anche ecologica.

Jeep Avenger rappresenta al meglio il DNA Jeep in un formato compatto. Questo SUV ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo design distintivo, alla versatilità e alle prestazioni eccellenti. Il suo valore è stato riconosciuto a livello internazionale, con ben 17 premi ricevuti dalla stampa, che ne hanno esaltato l’innovazione, lo stile e la funzionalità.

Uno dei segreti del successo di Jeep Avenger è la sua gamma completa, che rispecchia il principio della “Freedom of Choice”. Gli automobilisti possono scegliere tra diverse motorizzazioni in base alle loro esigenze:

100% elettrico : il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che unisce emissioni zero a un’esperienza di guida confortevole e dinamica.

: il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che unisce emissioni zero a un’esperienza di guida confortevole e dinamica. Motore benzina 1.2 da 100 CV : con cambio manuale, questa versione garantisce efficienza nei consumi e una guida reattiva.

: con cambio manuale, questa versione garantisce efficienza nei consumi e una guida reattiva. Versione e-Hybrid: dotata di un innovativo motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico, questa variante offre maggiore efficienza energetica e minori emissioni.

Entro la fine dell’anno, è previsto il lancio del modello 4xe a trazione integrale, che amplierà ulteriormente la gamma Avenger, offrendo la massima versatilità su ogni tipo di terreno.