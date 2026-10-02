Paolo Jannacci lancia Politically Topless con Elio: ironia e libertà contro l'autocensura

Da oggi è disponibile in radio e in digitale Politically Topless, il nuovo singolo di Paolo Jannacci con Elio che anticipa l'album Scimmie Ovunque, in uscita il 16 ottobre in vinile e digitale. Il brano, scritto dallo stesso Jannacci insieme a Emiliano Bassi, Stefano Belisari e Paolo Re, affronta con ironia il tema del politicamente corretto e dell'autocensura. L'artista mette al centro la paura di sbagliare e di offendere involontariamente, rivendicando la libertà di esprimere un pensiero personale, anche attraverso il confronto diretto con ciò che è considerato "negativo".



Cerco di essere nudo, anzi, in topless di fronte al politicamente corretto, a tutto quello che non abbiamo il coraggio di dire in maniera spontanea - afferma Paolo Jannacci - Il gioco di fare delle domande su quello che si può dire o non dire è il modo, l'escamotage per poter raccontare, con ironia, il fastidio di questa autocensura che esercitiamo su di noi praticamente in ogni istante. Siamo così spaventati dall'offendere qualcuno, o fare una brutta figura, rischiando di rovinare la nostra reputazione, che smettiamo di produrre un pensiero personale critico e suggestivo (che è fonte di crescita e di evoluzione).



È online anche il videoclip del singolo, diretto da Luca Tartaglia e realizzato con la collaborazione di Kortocircuito. Il video, scritto da Paolo Jannacci, Paolo Re e Luca Tartaglia e girato presso il Multiset Studio di Milano, utilizza in modo critico immagini generate dall'intelligenza artificiale, scelto volutamente per evidenziare i rischi di omologazione e della falsa creatività digitale. Anche l'uso che abbiamo fatto dell'IA nel videoclip è una critica a questa continua omologazione e falsa idea di creatività, che abbassa l'intelligenza personale - aggiunge Jannacci - Abbiamo voluto raccontare la storia con immagini elaborate dal computer con un uso quasi grezzo e sproporzionato dell'IA. Non volevamo che le immagini fossero sostitutive, ma che criticassero e mostrassero quanto è facile l'omologazione al sistema.



L'album Scimmie Ovunque segna il ritorno di Paolo Jannacci sulla scena pop-cantautorale. La raccolta è composta da undici brani dal carattere ironico e poetico, ricchi di groove e melodie accattivanti, in equilibrio tra la tradizione artistica di Enzo Jannacci e una produzione moderna. Si tratta di un viaggio tra storie quotidiane, critica sociale, sentimenti e la tipica verve ironica dell'autore. L'album è già disponibile in pre-order.





